USAID передали 107 генераторів для лікарень та шкіл на Харківщині
Категорія
Економіка
Дата публікації

USAID передали 107 генераторів для лікарень та шкіл на Харківщині

допомога Україні від США
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Джерело:  Бріджит Брінк

Американська влада передала через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 59 трансформаторів та 107 генераторів оператору енергорозподільчої системи Харківської області.

США продовжують надавати допомогу Україні через USAID

Про нову ініціативу розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.

Бріджит Брінк

Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні

Офіційний Вашингтон розраховує на те, що нова допомога дасть можливість українським енергетикам провести терміновий ремонт електромережі Харкова, пошкодженої внаслідок атак російських дронів та ракет.

Варто також зазначити, що 20 травня американська дипломатка заявила, що USAID надало 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області, щоб лікарні та школи продовжували працювати навіть під час відключень електроенергії.

Окрім того, USAID ПЕБ активно працює над інтеграцією українського ринку електроенергії з європейським.

Результати цієї роботи призвели до низки змін на ринку електроенергії, включаючи від’єднання від російської енергосистеми та історичного досягнення – синхронізації української енергосистеми з Європейською мережею операторів системи передачі (ENTSO-E).

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