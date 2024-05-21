USAID передали 107 генераторів для лікарень та шкіл на Харківщині

Американська влада передала через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 59 трансформаторів та 107 генераторів оператору енергорозподільчої системи Харківської області.

США продовжують надавати допомогу Україні через USAID

Про нову ініціативу розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова. Бріджит Брінк Пані посол США в Україні

Офіційний Вашингтон розраховує на те, що нова допомога дасть можливість українським енергетикам провести терміновий ремонт електромережі Харкова, пошкодженої внаслідок атак російських дронів та ракет.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 21, 2024

Варто також зазначити, що 20 травня американська дипломатка заявила, що USAID надало 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області, щоб лікарні та школи продовжували працювати навіть під час відключень електроенергії.

As Russia’s brutal attacks against the Kharkiv region continue, the United States is stepping up to support our partners: @USAID provided 107 generators to five communities in the Kharkiv region to ensure hospitals & schools continue working even during power outages. pic.twitter.com/kXNPVwfLA2 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 20, 2024

Окрім того, USAID ПЕБ активно працює над інтеграцією українського ринку електроенергії з європейським.