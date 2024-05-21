USAID передали 107 генераторов для больниц и школ в Харьковской области
Категория
Экономика
Дата публикации

USAID передали 107 генераторов для больниц и школ в Харьковской области

Генераторы
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Источник:  Бриджит Бринк

Американские власти передали через Агентство США по международному развитию (USAID) 59 трансформаторов и 107 генераторов оператору энергораспределительной системы Харьковской области.

США продолжают оказывать помощь Украине через USAID

О новой инициативе рассказала госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

На прошлой неделе мы передали через USAID 50 трансформаторов напряжений, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

Бриджит Бринк

Бриджит Бринк

Госпожа посол США в Украине

Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что новая помощь позволит украинским энергетикам провести срочный ремонт электросети Харькова, поврежденной в результате атак российских дронов и ракет.

Стоит отметить, что 20 мая американская дипломатка заявила, что USAID предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключений электроэнергии.

Кроме того, USAID ПЭБ активно работает над интеграцией украинского рынка электроэнергии с европейским.

Результаты этой работы привели к ряду изменений на рынке электроэнергии, включая отсоединение от российской энергосистемы и историческое достижение – синхронизацию украинской энергосистемы с Европейской сетью операторов системы передачи (ENTSO-E).

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