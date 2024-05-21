USAID передали 107 генераторов для больниц и школ в Харьковской области

Американские власти передали через Агентство США по международному развитию (USAID) 59 трансформаторов и 107 генераторов оператору энергораспределительной системы Харьковской области.
США продолжают оказывать помощь Украине через USAID
О новой инициативе рассказала госпожа США в Украине Бриджит Бринк.
Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что новая помощь позволит украинским энергетикам провести срочный ремонт электросети Харькова, поврежденной в результате атак российских дронов и ракет.
Стоит отметить, что 20 мая американская дипломатка заявила, что USAID предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключений электроэнергии.
Кроме того, USAID ПЭБ активно работает над интеграцией украинского рынка электроэнергии с европейским.
Результаты этой работы привели к ряду изменений на рынке электроэнергии, включая отсоединение от российской энергосистемы и историческое достижение – синхронизацию украинской энергосистемы с Европейской сетью операторов системы передачи (ENTSO-E).