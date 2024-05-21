USAID передали 107 генераторов для больниц и школ в Харьковской области

Американские власти передали через Агентство США по международному развитию (USAID) 59 трансформаторов и 107 генераторов оператору энергораспределительной системы Харьковской области.

США продолжают оказывать помощь Украине через USAID

О новой инициативе рассказала госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

На прошлой неделе мы передали через USAID 50 трансформаторов напряжений, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова. Бриджит Бринк Госпожа посол США в Украине

Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что новая помощь позволит украинским энергетикам провести срочный ремонт электросети Харькова, поврежденной в результате атак российских дронов и ракет.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 21, 2024

Стоит отметить, что 20 мая американская дипломатка заявила, что USAID предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключений электроэнергии.

As Russia’s brutal attacks against the Kharkiv region continue, the United States is stepping up to support our partners: @USAID provided 107 generators to five communities in the Kharkiv region to ensure hospitals & schools continue working even during power outages. pic.twitter.com/kXNPVwfLA2 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 20, 2024

Кроме того, USAID ПЭБ активно работает над интеграцией украинского рынка электроэнергии с европейским.