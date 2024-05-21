Войска РФ обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации в Харьковской области — фото

Российские войска сегодня, 21 мая, нанесли удар по автомобилю с полицейским в Харьковской области. Он ехал в эвакуацию мирного населения.

Россияне обстреляли людей во время эвакуации

Под удар сегодня попал сотрудник Волчанского отдела полиции. Он ехал забирать людей, ожидавших эвакуации.

Не доехал. FPV врага атаковал авто полиции, — написал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Поделиться

По его словам, полицейский жив, получил акубаротравму. Также он добавил, что людей удалось эвакуировать.

Эвакуация из Харьковской области

Россияне ведут свое наступление на севере Харьковской области, поэтому украинские власти пытаются оперативно вывезти из опасных районов гражданское население.

В правительстве сообщили, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты в качестве переселенцев.