ГУР подтвердили ликвидацию двух катеров РФ типа "Тунец" — видео

Главное управление разведки (ГУР) официально подтвердило уничтожение двух российских катеров "Тунец" в Крыму. Также появились кадры операции.
В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров типа "Тунец"
По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в том числе — самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки.
Операция ГУР в Крыму
Украинские разведчики провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 мая. Источники РБК-Украина в спецслужбах ранее сообщали, что в Крыму были поражены два катера российских окупантов. Вероятно, это были катера типа "Тунец".
Как отмечают в ГУР, только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские:
ракетный корабль "Ивановец";
большой десантный корабль "Цезарь Куников";
корвет "Сергей Котов";
скоростной патрульный катер "Мангуст".
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