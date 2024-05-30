ГУР подтвердили ликвидацию двух катеров РФ типа "Тунец" — видео

Главное управление разведки (ГУР) официально подтвердило уничтожение двух российских катеров "Тунец" в Крыму. Также появились кадры операции.

В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров типа "Тунец"

30 мая спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму, — говорится в сообщении. Поделиться

По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в том числе — самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки.

Впрочем, ничего не помешало спецназначенцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России — по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Информация обновляется, — отметили разведчики. Поделиться

Операция ГУР в Крыму

Украинские разведчики провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 мая. Источники РБК-Украина в спецслужбах ранее сообщали, что в Крыму были поражены два катера российских окупантов. Вероятно, это были катера типа "Тунец".

Как отмечают в ГУР, только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские: