ГУР и Нацполиция идентифицировали трех офицеров РФ, которые пытали и убили украинца

Украина идентифицировала еще трех военных преступников - офицеров российской армии, которые пытали и убили гражданского украинца.

Что известно о военных преступниках РФ

Как отмечается, убийство произошло еще в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снегиревского района Николаевской области. Погибший — 53-летний мужчина.

Перед убийством русские военные жестоко пытали гражданского. Факт убийства, а также пыток был установлен благодаря соответствующей аудиозаписи перехвата разговора русских военных.

В ходе сотрудничества ГУР и Национальной полиции были установлены личности военных преступников — трех офицеров Вооруженных сил России, которые на момент преступления находились на территории Снегиревского района.

За пытки и умышленное убийство им объявлены соответствующие подозрения , пишет ГУР. Поделиться

ГУР идентифицировало офицеров РФ, обстреливающих "Кинжалами" Украину

Украинская разведка идентифицировала 29 человек командного, лётного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

Как сообщили в разведке, идентифицированы семь офицеров из числа технического персонала полка.

44 оап ОСП (в/ч 83122) сформировано 01 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации: аэродром "Cаваслейка" нижегородской области РФ.

Также установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.