Где живут генералы спецслужб РФ, которые пытали украинцев в оккупации — источники

Журналисты проекта Следствие инфо узнали, где и как живут российские преступные генералы, которые организовывали казни и пытки украинцев на оккупированных армией РФ территориях.

Что известно о российских генералах-палачах

ФСБ РФ начала войну против Украины еще задолго до аннексии Крыма и событий на Донбассе в 2014 году.

Команда журналистов проекта "Следствие инфо" с начала масштабного вторжения собирает свидетельство совершения военных преступлений армии РФ в Украине.

Пострадавшие от пыток российских преступников украинцы рассказывают, что наиболее жестоким издевательством их подвергали сотрудники ФСБ.

Где-то шесть часов продолжался допрос, на котором меня заставили подписать бумажку: «Я, Батурин Олег Игоревич, обязуюсь сотрудничать с федеральными органами Российской Федерации, Батурин О. и подпись, – рассказывает журналист из Новой Каховки Олег Батурин. Поделиться

В частности, журналисты упоминают о генерал-лейтенанте ФСБ в отставке Виктора Палагина, руководившем управлением ФСБ в оккупированном Россией Крыму.

Это он одобрял массовые увлечения украинских активистов и журналистов, отдавал приказы преследовать крымские татары и строить властные структуры РФ на территории оккупированного полуострова.

Через месяц после назначения Палагина на пост руководителя ФСБ в Крыму были задержаны украинские режиссеры Олег Сенцов и активисты Геннадия Афанасьева и Александр Кольченко.

Проводились жесткие преследования крымских татар, были задержаны активисты Тимур Шаймарданов и Сейран Зинединов.

В течение следующих нескольких лет сотрудники ФСБ провели на территории оккупированного Крыма десятки обысков и массовых задержаний.

14 ноября 2018 года Палагин сменил должность, заняв пост заместителя главы правления российской энергетической компании «ФСК Единая энергетическая система», поставляющей электроэнергию по всей России.

Журналисты узнали, что генерал ФСБ в отставке имеет два двухэтажных дома в селе Тимонино под Москвой, один дом площадью около 263,4 м2 и второй - 117,2 м2.

Что известно о других военных преступниках из ФСБ

Следующим журналисты вспоминают генерал-полковника ФСБ Николая Юрьева, руководящего департаментом контрразведки ФСБ.

Это под его руководством ФСБ похищало жителей Киевской области во время частичной оккупации весной 2022 года.

В частности, таким образом была похищена учительница математики, которую преступники из ФСБ заподозрили в сотрудничестве с украинскими военными из-за того, что она разговаривала на украинском.

25 марта постучали три солдата в ворота, заходят. Заходит человек в черном, я так поняла, что это ФСБовец, и с ним человек до десяти… Мужчину поставили в коридоре на колени. А Вика была на кухне… Потом ребенок вышел, одет, попросил носки. Я сняла с нее куртку, надела черную шубку, дала ей свои угги… Когда она выходила из дома, то обняла меня, поцеловала и попросила попрощаться с отцом, – рассказывает мать пленной украинки Екатерина. Поделиться

Журналисты отмечают, что после масштабного вторжения в 2022 году представители ФСБ создали на оккупированных территориях Украины спецгруппы, занимавшиеся поисками украинского подполья.

Вывозили всего, что не нравится. Даже за то, что посмотришь в глаза, могли забрать документы и вывезти. Мы пытались не выходить никуда… Геноцид был, настоящий геноцид, - рассказывают жители освобожденной из оккупации части Херсонской области. Поделиться

Отдельное внимание ФСБовцы уделяли журналистам и активистам с оккупированных в начале полномасштабного вторжения территорий.

Смотрели альбомы, фотографии, спрашивали: кто это, чем занимается, где учится, где дочь, где мужчина. Не было ни одного угла, где они не рылись. Обыск проводили военные, а ФСБовец общался с родителями, – рассказывает журналистка из оккупированного россиянами Мелитополя. Поделиться

В частности, ФСБ задержало ее отца.

Видимо, за планирование подобных операций и другие преступления против гражданских Юрьев неплохо обогатился.

Как обычно бывает в российских руководящих кругах, генерал-полковник живет состоятельной жизнью.

В частности, журналисты узнали об элитной недвижимости в Москве и автопарке с дорогими авто, записанном на дочь Николая Юрьева.

Он также имеет не менее десяти земельных участков в Московской области, записанных на него, его дочь и, вероятно, жену Тамару Юрьеву.

Земельные участки в семье Юрьев немалые. Например, участок в дачном поселении «Ново-Дарьино» размером 50 соток, записанный на Тамару Юрьеву.

На дочь Юрьева записан участок в садоводческом обществе «Поляна» площадью 18 соток. Сегодня ее может составлять примерно 40 тыс долларов.

Среди военных преступников ФСБ журналисты также упоминают руководителя 1-й службы контрразведки ФСБ генерал-лейтенанта Владислава Менщикова, в структуру которой входит возглавляемый Юрьевым департамент.

С 1983 по 1995 год он работал в службах государственной безопасности, затем был гендиректором одного из крупнейших российских оборонных предприятий ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей». В настоящее время предприятие сейчас производит зенитно-ракетные комплексы, в том числе «Бук», C300, C400. Это оружие активно используется Россией в войне против Украины.

В 2015 году Владимир Путин назначил Менщикова руководителем 1-й службы контрразведки ФСБ России.

Эта служба известна тем, что специализируется на планировании и организации разведывательных и диверсионно-террористических операций на территории Украины.

По словам журналистки из Мелитополя Светланы Зализецкой, еще до начала полномасштабного вторжения представители ФСБ были в городе и проводили публичные дискуссии с местными.

И еще до войны в том же здании, в бизнес-центре Евгения Балицкого, нашего гауляйтера, собирали «людей Евгения Балицкого», собирали старших по домам, и «квартальных», работавших на выборах. И на такие совещания привозили какого-нибудь представителя из Крыма, из ФСБ. И он их рассказывал о жизни. То есть они готовились, – отмечает журналистка. Поделиться

Среди подразделений этой службы есть Центр информационной безопасности или 18-й центр ФСБ. Большинство кибератак на Украине из РФ — его работа.

Владислав Меншиков возглавляет всю эту структуру и вместе с тем живет свою лучшую жизнь в Подмосковье.

По полученным данным «Следства.Инфо», у Меншикова и его семьи не менее 16 земельных участков в Московской области, 7 домов и одна квартира.

Если собрать всю недвижимость Меншикова, то может получиться небольшой городок. Его имения размером от 68 до почти 1 тыс. м2. А земельные участки от трех до почти 60 соток.

Сегодня стоимость крупнейшего участка Меншикова может стоить 2,2 млн. долларов. А общая стоимость его коттеджного комплекса – почти 6 млн долларов.

Тем временем подчиненные Менщикова, у которых нет столько земли и недвижимости, издеваются над украинцами, выбивая признание о том, чего они не делали.