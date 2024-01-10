Де живуть генерали спецслужб РФ, які катували українців в окупації — джерела

Журналісти проєкту “Слідство інфо” дізнались, де та як живуть російські злочинні генерали, які організовували страти та катування українців на окупованих армією РФ територіях.

Що відомо про російських генералів-катів

ФСБ РФ почала війну проти України ще задовго до анексії Криму та подій на Донбасі у 2014 році.

Команда журналістів проєкту “Слідство інфо” від початку масштабного вторгнення збирає свідчення скоєння військових злочинів армії РФ в Україні.

Постраждалі від тортур російських злочинців українці розповідають, що найбільш жорстоким знущанням їх піддавали працівники ФСБ.

Десь шість годин тривав допит, на якому мене змусили підписати папірець: «Я, Батурин Олег Ігорьович, зобов’язуюсь співпрацювати з федеральними органами Російської Федерації, Батурін О. та підпис, - розповідає журналіст з Нової Каховки Олег Батурін. Поширити

Зокрема, журналісти згадують про генерал-лейтенанта ФСБ у відставці Віктора Палагіна, який керував управлінням ФСБ в окупованому Росією Криму.

Це він схвалював масові захоплення українських активістів та журналістів, віддавав накази переслідувати кримських татар та будувати владні структури РФ на території окупованого півострова.

Через місяц після призначення Палагіна на пост керівника ФСБ у Криму було затримано українського режисера Олега Сенцова та активістів Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка.

Проводились жорсткі переслідування кримських татар, були затримані активісти Тимур Шаймарданов та Сейран Зінедінов.

Протягом кількох наступних років співробітники ФСБ провели на території окупованого Криму десятки обшуків та масових затримань.

14 листопада 2018 року Палагін змінив посаду, зайнявши пост заступника глави правління російської енергетичної компанії «ФСК Єдина енергетична система», яка постачає електроенергію по всій Росії.

Журналісти дізнались, що генерал ФСБ у відставці має два двоповерхових будинки у селі Тимоніно під Москвою, один будинок площею близько 263,4 м2 та другий — 117,2 м2.

Що відомо про інших військових злочинців з ФСБ

Наступним журналісти згадують генерал-полковника ФСБ Ніколая Юрьєва, який керує департаментом контррозвідки ФСБ.

Це саме під його керівництвом ФСБ викрадало жителів Київської області під час часткової окупації навесні 2022 року.

Зокрема, таким чином було викрадено вчительку математики, яку злочинці з ФСБ запідозрили у співпраці з українськими військовими через те, що вона розмовляла українською.

25-го березня постукали три солдати у ворота, заходять. Заходить людина в чорному, я так зрозуміла, що то ФСБовець, і з ним чоловік до десяти… Чоловіка поставили в коридорі на коліна. А Віка була на кухні… Потім дитина вийшла, одягнена, попросила шкарпетки. Я зняла з неї куртку, одягла чорну шубку, дала їй свої уггі… Коли вона виходила з хати, то обійняла мене, поцілувала і попросила попрощатися з батьком, - розповідає мати полоненої українки Катерина. Поширити

Журналісти зазначають, що після масштабного вторгнення у 2022 році представники ФСБ створили на окупованих територіях України спецгрупи, які займались пошуками українського підпілля.

Вивозили за все, що не подобається. Навіть за те, що в очі подивишся, могли забрати документи і вивезти. Ми намагались не виходити нікуди… Геноцид був, справжній геноцид, - розповідають жителі звільненної з під окупації частини Херсонської області. Поширити

Окрему увагу ФСБовці приділяли журналістам та активістам з окупованих на початку повномасштабного вторгнення територій.

Дивилися альбоми, фотографії, запитували: «хто це, чим займається, де навчається, де донька, де чоловік». Не було жодного кутка, де вони не рились. Обшук проводили військові, а ФСБовець спілкувався з батьками, - розповідає журналістка з окупованого росіянами Мелітополя. Поширити

Зокрема, ФСБ затримало її батька.

Певно за планування подібних операцій та інші злочини проти цивільних Юрьєв непогано збагатився.

Як це зазвичай буває у російських керівних колах, генерал-полковник живе заможним життям.

Зокрема, журналісти дізнались про елітну нерухомість в Москві та автопарк з дорогими авто, записаний на доньку Ніколая Юрьєва.

Він також має щонайменше десять земельних ділянок у Московській області, записаних на нього, його доньку та, ймовірно, дружину Тамару Юрьеву.

Земельні ділянки у сім’ї Юрьєвих чималенькі. Наприклад, ділянка у дачному поселенні «Ново-Дарьїно» розміром 50 соток, яка записана на Тамару Юрьєву.

На доньку Юрьєва записана ділянка у садівницькому товаристві «Поляна» площею 18 соток. Сьогодні її може складати приблизно 40 тис доларів.

Серед військових злочинців ФСБ журналісти також згадують керівника 1-ї служби контррозвідки ФСБ генерал-лейтенанта Владіслава Мєнщікова, до структури якої входить очолюваний Юрьєвим департамент.

З 1983 до 1995 року він працював у службах державної безпеки, потім був гендиректором одного з найбільших російських оборонних підприємств ВАТ «Концерн ППО Алмаз-Антей». Нині це підприємство зараз виготовляє зенітно-ракетні комплекси, в тому числі «Бук», C300, C400. Ця зброя активно використовується Росією у війні проти України.

У 2015 році Владімір Путін призначив Мєнщікова керівником 1-ї служби контррозвідки ФСБ Росії.

Ця служба відома тим, що спеціалізується на плануванні та організації розвідувальних та диверсійно-терористичних операцій на території України.

За словами журналістки з Мелітополя Світлани Залізецької, ще до початку повномасштабного вторгнення представники ФСБ були у місті та проводили публічні дискусії з місцевими.

І ще до війни в тій же будівлі, в бізнес-центрі Євгена Балицького, нашого гауляйтера, збирали «людей Євгена Балицького», збирали старших по будинках, і «квартальних», тих, що працював на виборах. І на такі наради привозили якогось представника з Криму, з ФСБ. І він їх розповідав про життя. Тобто вони готувались, - зазначає журналістка. Поширити

Серед підрозділів цієї служби є Центр інформаційної безпеки або 18-й центр ФСБ. Більшість кібератак на Україну з РФ — його робота.

Владислав Мєншіков очолює всю цю структуру і водночас живе своє найкраще життя у Підмосков’ї.

За отриманими даними «Слідства.Інфо», у Мєншикова та його родини щонайменше 16 земельних ділянок у Московській області, 7 будинків та одна квартира.

Якщо зібрати всю нерухомість Мєншикова, то може вийти невелике містечко. Його маєтки розміром від 68 до майже 1 тис м2. А земельні ділянки — від трьох до майже 60 соток.

Сьогодні вартість найбільшої ділянки Мєншикова може коштувати 2,2 млн доларів. А загальна вартість його котеджного комплексу — майже 6 млн доларів.

Тим часом підлеглі Менщикова, у яких немає стільки землі та нерухомості, знущаються з українців, вибиваючи зізнання у тому, чого вони не робили.