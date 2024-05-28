ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів РФ, які катували та вбили українця

Україна ідентифікувала ще трьох воєнних злочинців — офіцерів російської армії, які катували та вбили цивільного українця.

Що відомо про воєнних злочинців РФ

Як зазначається, вбивство сталось ще у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий — 53-річний чоловік.

Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного. Факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.

Під час співпраці ГУР та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців — трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.

За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри, — пише ГУР. Поширити

ГУР ідентифікувало офіцерів РФ, які обстрілюють "Кинджалами" Україну

Українська розвідка ідентифікувала 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

Як повідомили в розвідці, ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.

44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром “Cаваслєйка” нижньогородської області РФ.

Також встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.