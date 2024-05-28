ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів РФ, які катували та вбили українця

Україна ідентифікувала ще трьох воєнних злочинців — офіцерів російської армії, які катували та вбили цивільного українця.
Що відомо про воєнних злочинців РФ
Як зазначається, вбивство сталось ще у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий — 53-річний чоловік.
Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного. Факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.
Під час співпраці ГУР та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців — трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.
ГУР ідентифікувало офіцерів РФ, які обстрілюють "Кинджалами" Україну
Українська розвідка ідентифікувала 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.
Як повідомили в розвідці, ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.
44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром “Cаваслєйка” нижньогородської області РФ.
Також встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.
Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.
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