Військові РФ з Бурятії отримали підозру за катування мешканців Київщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ з Бурятії отримали підозру за катування мешканців Київщини

ДБР
катування

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом російським військовим з Бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району.

Що відомо про військових РФ, які катували українців

Слідчі зібрали докази причетності чотирьох військовослужбовців 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ до жорстокого поводження з цивільним населенням.

На початку березня 2022 року заступник командира вищевказаної бригади полковник Іван Кий облаштував у селі Вишеград командний пункт та так званий ізолятор тимчасового тримання.

Також він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців, увʼязнювати їх та допитувати із застосуванням фізичного та психологічного насилля.

Слідчі довели також причетність до катувань наступних росіян:

  • офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова;

  • командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта Магомеда Магомедова;

  • командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова.

Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває, — повідомили в ДБР

Яке покарання загрожує окупантам РФ

Усім чотирьом росіянам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає до 12 років увʼязнення

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