Лоцманский катер «Мечта» РФ затонул в результате ракетной атаки на Крым — источники

"Мечта" затонула: в Крыму уничтожен еще один катер

В ночь на 30 мая в результате ракетной атаки на временно оккупированный Крым ликвидировано еще одно плавсредство российских оккупантов.

Об этом пишут источники в росСМИ.

Катер потерпел крушение и затонул. Члены экипажа успели покинуть судно, они не пострадали.

Лоцманский катер "Мрия": что известно

28 октября 2021 года Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт" приобрел лоцманский катер "Мрия". Катер проекта 1459 изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ "Пелла" и стал 7 лоцманским судном филиала.

Согласно открытым данным, катер "Мрия" является стальным однопалубным судном с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и кормовым расположением дизельных двигателей. Поделиться

Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной битого льда не более 30 см.

У ГУР подтвердили уничтожение двух катеров типа "Тунец"

30 мая спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму.

По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в том числе — самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки.

Впрочем, ничего не помешало спецназначенцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России — по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Информация обновляется, — отметили разведчики.