Дроны СБУ поразили российскую РЛС в Крыму стоимостью 100 млн долл — источник
Категория
Украина
Дата публикации

Дроны СБУ поразили российскую РЛС в Крыму стоимостью 100 млн долл — источник

рлс
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Дроны СБУ атаковали комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость комплекса составляет 100 миллионов долларов.

Дроны СБУ поразили в Крыму ценную РЛС армии РФ

По данным источников, вражескую РЛС поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы.

Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Что известно об атаке на Крым в ночь с 29 на 30 мая

В результате массированной атаки по Крыму в ночь на 30 мая были поражены семь целей, имеющих отношение к Черноморскому флоту РФ.

Информированные источники говорят о пораженных ракетной атакой 4 катера, 2 парома и лоцманский катер. Эти плавсредства повреждены или уничтожены. 5 человек получили ранения.

Кроме лоцманского катера "Мрия", затонувшего в результате повреждений из-за падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель.

На пароме Конро Трейдер ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию.

В общей сложности потери государства-агрессора россии от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 «Тунец». Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова, — говорится в сообщении ГУР.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Лоцманский катер «Мечта» РФ затонул в результате ракетной атаки на Крым — источники
Мечта
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака ВСУ по Крыму. Источники раскрыли количество пораженных целей
Крым
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР заявляет о поражении уже 4 российских катеров "Тунец" в Крыму
ГУР
КС-701 «Тунец»

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?