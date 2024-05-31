Дроны СБУ поразили российскую РЛС в Крыму стоимостью 100 млн долл — источник

Дроны СБУ поразили в Крыму ценную РЛС армии РФ

По данным источников, вражескую РЛС поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы.

Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Что известно об атаке на Крым в ночь с 29 на 30 мая

В результате массированной атаки по Крыму в ночь на 30 мая были поражены семь целей, имеющих отношение к Черноморскому флоту РФ.

Информированные источники говорят о пораженных ракетной атакой 4 катера, 2 парома и лоцманский катер. Эти плавсредства повреждены или уничтожены. 5 человек получили ранения.

Кроме лоцманского катера "Мрия", затонувшего в результате повреждений из-за падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель.

На пароме Конро Трейдер ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию.