Дроны СБУ поразили российскую РЛС в Крыму стоимостью 100 млн долл — источник

Дроны СБУ атаковали комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость комплекса составляет 100 миллионов долларов.
Дроны СБУ поразили в Крыму ценную РЛС армии РФ
По данным источников, вражескую РЛС поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы.
Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.
По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.
Что известно об атаке на Крым в ночь с 29 на 30 мая
В результате массированной атаки по Крыму в ночь на 30 мая были поражены семь целей, имеющих отношение к Черноморскому флоту РФ.
Информированные источники говорят о пораженных ракетной атакой 4 катера, 2 парома и лоцманский катер. Эти плавсредства повреждены или уничтожены. 5 человек получили ранения.
Кроме лоцманского катера "Мрия", затонувшего в результате повреждений из-за падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель.
На пароме Конро Трейдер ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию.
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