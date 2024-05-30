По уточненной информации Главного управления разведки Минобороны, дроны ГУР Magura V5 уничтожили в Крыму не 2, а 4 катера оккупационной армии РФ КС-701 «Тунец».

В ГУР обновили потери Черноморского флота после атаки дронов по Крыму

В общей сложности потери государства-агрессора россии от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 «Тунец». Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова, — говорится в сообщении ГУР. Поделиться

Что известно о последствиях ночной атаки украинских дронов по Крыму

В результате массированной атаки по Крыму в ночь на 30 мая были поражены семь целей, имеющих отношение к Черноморскому флоту РФ.

Информированные источники говорят о пораженных ракетной атакой 4 катера, 2 парома и лоцманский катер. Эти плавсредства повреждены или уничтожены. 5 человек получили ранения.

Кроме лоцманского катера "Мрия", затонувшего в результате повреждений из-за падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель.

На пароме Конро Трейдер ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию.