За уточненою інформацією Головного управління розвідки Міноборони, дрони ГУР Magura V5 знищили у Криму не 2, а 4 катери окупаційної армії РФ КС-701 «Тунєц».

У ГУР оновили втрати Чорноморського флоту після атаки дронів по Криму

Загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц». Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова, — йдеться у повідомленні ГУР. Поширити

Що відомо про наслідки нічної атаки українських дронів по Криму

Внаслідок масованої атаки по Криму в ніч на 30 травня було уражено сім цілей, які мають відношення до Чорноморського флоту РФ.

Інформовані джерела кажуть про уражені ракетною атакою 4 катери, 2 пороми та лоцманський катер. Ці плавзасоби пошкоджено або знищено. 5 людей отримали поранення.

Крім лоцманського катера "Мрія", який затонув внаслідок ушкоджень через падіння уламків ракети, пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард". Останній через пошкодження сів на мілину.

На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу Роман Стась, йому прямо зараз роблять операцію.