Ночная атака ВСУ по Крыму. Источники раскрыли количество пораженных целей

В результате массированной атаки по Крыму в ночь на 30 мая были поражены семь целей, имеющих отношение к Черноморскому флоту РФ.
В Крыму поражено 7 вражеских целей
Информированные источники говорят о пораженных ракетной атакой 4 катера, 2 парома и лоцманский катер. Эти плавсредства повреждены или уничтожены. 5 человек получили ранения.
Кроме лоцманского катера "Мечта", затонувшего в результате повреждений из-за падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель.
На пароме Конро Трейдер ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию.
Кроме этого, повреждения получили 4 транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении 2 из которых уже сообщили в ГУР.
Ночная атака на Крым: что известно
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) подтвердило, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".
Катера атаковали морские дроны ГУР "Магура V5".
Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, но безрезультатно.
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