Ночная атака ВСУ по Крыму. Источники раскрыли количество пораженных целей
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Проиcшествия
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Ночная атака ВСУ по Крыму. Источники раскрыли количество пораженных целей

Крым
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Источник:  online.ua

В результате массированной атаки по Крыму в ночь на 30 мая были поражены семь целей, имеющих отношение к Черноморскому флоту РФ.

В Крыму поражено 7 вражеских целей

Информированные источники говорят о пораженных ракетной атакой 4 катера, 2 парома и лоцманский катер. Эти плавсредства повреждены или уничтожены. 5 человек получили ранения.

Кроме лоцманского катера "Мечта", затонувшего в результате повреждений из-за падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель.

На пароме Конро Трейдер ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию.

На "Авангарде" ранены 4 человека, в том числе 19-летние практиканты Данила В. и Никита Ш.

Кроме этого, повреждения получили 4 транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении 2 из которых уже сообщили в ГУР.

Ночная атака на Крым: что известно

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) подтвердило, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

Напомним, ранее сообщалось, что катера атаковали в районе поселка Черноморское Евпаторийского района. Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало во временно оккупированном Крыму катера оккупантов. Вероятно, речь идет о судах типа КС-701 "Тунец".

Катера атаковали морские дроны ГУР "Магура V5".

Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, но безрезультатно.

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