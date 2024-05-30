Нічна атака ЗСУ по Криму. Джерела розкрили кількість уражених цілей
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Нічна атака ЗСУ по Криму. Джерела розкрили кількість уражених цілей

Керч
Джерело:  online.ua

Внаслідок масованої атаки по Криму в ніч на 30 травня було уражено сім цілей, які мають відношення до Чорноморського флоту РФ.

У Криму уражено 7 ворожих цілей

Інформовані джерела кажуть про уражені ракетною атакою 4 катери, 2 пороми та лоцманський катер. Ці плавзасоби пошкоджено або знищено. 5 людей отримали поранення.

Крім лоцманського катера "Мрія", який затонув внаслідок ушкоджень через падіння уламків ракети, пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард". Останній через пошкодження сів на мілину.

На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу Роман Стась, йому прямо зараз роблять операцію.

На "Авангарді" поранено 4 людей, у тому числі 19-річних практикантів Данила В. та Микити Ш.

Крім цього, пошкодження отримали 4 транспортно-десантні катери КС 701, про знищення 2 з яких вже повідомили у ГУР.

Нічна атака на Крим: що відомо

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) підтвердило, що в ніч на 30 травня в тимчасово окупованому Криму було знищено два російські катери. За попередніми даними, йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що катери атакували в районі селища Чорноморське Євпаторійського району. Головне управління розвідки Міноборони України атакувало в тимчасово окупованому Криму катери окупантів. Ймовірно, йдеться про судна типу КС-701 "Тунець".

Катери атакували морські дрони ГУР "Магура V5".

Для протидії ворог активно застосовував авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, втім — безрезультатно.

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