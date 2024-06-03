РФ оставила десятки потенциальных морских целей для ударов ВСУ в Крыму — Forbes

За 27 месяцев ударов по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму Украина потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей — треть флота.

Что известно о морских целях для ударов ВСУ в Крыму

Как пишет Forbes, обеспокоенные потерями, российские военно-морские командиры приказали уцелевшим судам отступить и передислоцироваться в якобы более безопасные порты на юге России. Однако захватчики оставили у берегов оккупированного полуострова десятки меньших тральщиков, десантных и патрульных катеров — рабочих лошадок ежедневных операций вокруг Крыма. Теперь ВСУ обратили свое смертоносное внимание на эти меньшие цели.

Последняя атака была, пожалуй, самой дорогой для оставшегося от Черноморского флота в Крыму. Ранним утром 30 мая морские ударные силы ГУР направили свои беспилотные катера "Магура V5" в бухту Узкая на западе полуострова.

Российские самолеты пытались перехватить беспилотники, но, по крайней мере, несколько прошли и достигли бухты. Испуганные российские артиллеристы открыли огонь, без разбора распыляя трассующие снаряды и не останавливая налет, — пишет издание. Поделиться

В результате этой атаки два катера КС-701 утонули и еще два — были повреждены. Как отмечается, это пятая часть из около 20 КС-701. Примечательно, что в тот же день ВСУ повредили два российских парома, основной миссией которых является перевозка грузов через Керченский пролив в восточный Крым.

Хотя уничтоженные КС-701 не имеют тяжелого вооружения, они все же полезны, поскольку использовались для материально-технического обеспечения и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.

Журналисты описали КС-701 как водные фургоны для доставки грузов с юга России в Крым. Они не перевозят запасы, но доставляют их последние несколько км до конечного пункта назначения.

В то время как украинские крылатые ракеты и ATACMS подрывают основные линии поставок в Крым — большие десантные корабли, паромы, мосты и железные дороги — украинские беспилотные катера охотятся на суда доставки. Таким образом, украинские силы сокращают логистику россиян в Крыму с обеих сторон, — заключает издание. Поделиться

Что известно об ударах по оккупированному Крыму

Силы обороны совместно с СБУ провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму.

Как говорится в материале Politico, Украина усложняет положение России у незаконно аннексированного Крыма благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове.

The Economist писал, что Украина постепенно побеждает Россию в битве за Крым. Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она находится под угрозой.