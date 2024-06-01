Украина затягивает РФ в ловушку в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Украина затягивает РФ в ловушку в оккупированном Крыму

Удар по Крымскому мосту
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Источник:  Politico

Украина усугубляет положение России на территории оккупированного Крыма благодаря последовательным атакам по стратегическим объектам страны-агрессорки.

Как Украина заставляет Россию уйти с территории оккупированного Крыма

Отмечается, что украинские военные проводят кампанию ударов, направленных против ПВО оккупационной армии РФ, железнодорожных путей и водоснабжения.

Журналисты издания напоминают, что в пятницу, 31 мая, украинские военные нанесли удары по паромной переправе и нефтяному терминалу в порту Кавказ, расположенном на российской стороне Керченского пролива.

За несколько часов до этого украинцы ударили по крымской стороне Керченской паромной переправы, повредив два железнодорожных парома — "Авангард" и "Конро Трейдер", которые имеют решающее значение для возможности России обеспечить поставки Крыма.

Дважды был значительно поврежден Керченский мост, из-за чего он не выдерживает интенсивного движения поездов.

Это лишает Россию возможности использовать мост в качестве элемента военной логистики для опрокидывания тяжелой техники и личного состава.

Поэтому страна-агрессорка вынуждена полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение на оккупированных территориях Украины.

В этом случае вражеские поезда и грузовики становятся легкими целями для украинских военных.

Учитывая, что железнодорожная ветвь, которую россияне строят через оккупированные территории Украины, еще не завершена, этот гражданский паром был основным материально-техническим путем их армии. Их морская логистика также давно исчезла после того, как Украина уничтожила четыре и повредила пять их десантных кораблей, — объясняет представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Какие цели преследуют украинские удары по оккупированному Россией Крыму

Атака — последний этап сложной операции Украины, направленной на то, чтобы взорвать российский контроль над Крымом.

Кроме целей в материально-техническом обеспечении, украинцы использовали морские беспилотники и ракеты, чтобы уничтожить или повредить по меньшей мере 27 российских военных кораблей и одну подлодку.

Киев также атаковал российские аэродромы и военно-морские базы, заставив Москву переместить свой флот к востоку вдоль побережья Черного моря к российскому порту Новороссийск.

Кроме того, атаки Киева взорвали российскую ПВО в Крыму.

В пятницу утром украинцы с помощью беспилотников и ракет "Нептун" нанесли удары по российскому Краснодару. Удар по крымской стороне пролива был нанесен ракетами ATACMS американского производства.

Это соответствует правилам Вашингтона по ограничению использования Украиной поставляемого США оружия. В Киеве заявили, что при обстреле были поражены ключевые цели.

Плетенчук сказал, что Россия закрыла как паромную переправу, так и Керченский мост в четверг, заставив гражданских и военных использовать дорогу через южные оккупированные территории Украины, чтобы добраться до России.

Это должно намекать оккупантам, которые за последние 10 лет незаконно переселились в наш Крым, что для них становится все меньше возможностей покинуть полуостров. Они могут покинуть украинский Крым сейчас, потому что потом это будет невозможно, — отметил представитель Сил обороны юга.

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