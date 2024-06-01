Украина усугубляет положение России на территории оккупированного Крыма благодаря последовательным атакам по стратегическим объектам страны-агрессорки.
Как Украина заставляет Россию уйти с территории оккупированного Крыма
Отмечается, что украинские военные проводят кампанию ударов, направленных против ПВО оккупационной армии РФ, железнодорожных путей и водоснабжения.
Журналисты издания напоминают, что в пятницу, 31 мая, украинские военные нанесли удары по паромной переправе и нефтяному терминалу в порту Кавказ, расположенном на российской стороне Керченского пролива.
За несколько часов до этого украинцы ударили по крымской стороне Керченской паромной переправы, повредив два железнодорожных парома — "Авангард" и "Конро Трейдер", которые имеют решающее значение для возможности России обеспечить поставки Крыма.
Дважды был значительно поврежден Керченский мост, из-за чего он не выдерживает интенсивного движения поездов.
Это лишает Россию возможности использовать мост в качестве элемента военной логистики для опрокидывания тяжелой техники и личного состава.
Поэтому страна-агрессорка вынуждена полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение на оккупированных территориях Украины.
В этом случае вражеские поезда и грузовики становятся легкими целями для украинских военных.
Какие цели преследуют украинские удары по оккупированному Россией Крыму
Атака — последний этап сложной операции Украины, направленной на то, чтобы взорвать российский контроль над Крымом.
Кроме целей в материально-техническом обеспечении, украинцы использовали морские беспилотники и ракеты, чтобы уничтожить или повредить по меньшей мере 27 российских военных кораблей и одну подлодку.
Киев также атаковал российские аэродромы и военно-морские базы, заставив Москву переместить свой флот к востоку вдоль побережья Черного моря к российскому порту Новороссийск.
Кроме того, атаки Киева взорвали российскую ПВО в Крыму.
В пятницу утром украинцы с помощью беспилотников и ракет "Нептун" нанесли удары по российскому Краснодару. Удар по крымской стороне пролива был нанесен ракетами ATACMS американского производства.
Это соответствует правилам Вашингтона по ограничению использования Украиной поставляемого США оружия. В Киеве заявили, что при обстреле были поражены ключевые цели.
Плетенчук сказал, что Россия закрыла как паромную переправу, так и Керченский мост в четверг, заставив гражданских и военных использовать дорогу через южные оккупированные территории Украины, чтобы добраться до России.
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