Як Україна примушує Росію піти з території окупованого Криму

Зазначається, що наразі українські військові проводять кампанію ударів, спрямованих проти ППО окупаційної армії РФ, залізничних шляхів та водопостачання.

Журналісти видання нагадують, що у п’ятницю, 31 травня, українські військові завдали ударів по поромній переправі та нафтовому терміналу в порту Кавказ, розташованому на російському боці Керченської протоки.

За кілька годин до цього українці вдарили по кримській стороні Керченської поромної переправи, пошкодивши два залізничні пороми — "Авангард" і "Конро Трейдер", які мають вирішальне значення для спроможності Росії забезпечити постачання Криму.

Двічі було значно пошкоджено Керченський міст, через що він не витримує інтенсивного руху поїздів.

Це позбавляє Росію змоги використовувати міст у якості елемента військової логістики для перекидання важкої техніки та особового складу.

Через це країна-агресорка змушена покладатись на автомобільне та залізничне сполучення на окупованих територіях України.

У цьому випадку ворожі потяги та вантажівки стають легкими цілями для українських військових.

Враховуючи те, що залізнична гілка, яку росіяни будують через окуповані території України, ще не завершена, цей цивільний пором був основним матеріально-технічним шляхом їхньої армії. Їхня морська логістика також давно зникла після того, як Україна знищила чотири та пошкодила п’ять їхніх десантних кораблів, — пояснює речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Поширити

Які цілі переслідують українські удари по окупованому Росією Криму

Атака є останнім етапом складної операції України, спрямованої на те, щоб підірвати російський контроль над Кримом.

Крім цілей у матеріально-технічному забезпеченні, українці використовували морські безпілотники та ракети, щоб знищити або пошкодити щонайменше 27 російських військових кораблів і один підводний човен.

Київ також атакував російські аеродроми та військово-морські бази, змусивши Москву перемістити свій флот на схід уздовж узбережжя Чорного моря до російського порту Новоросійськ.

Крім того, атаки Києва підірвали російську ППО в Криму.

У п'ятницю вранці українці за допомогою безпілотників та ракет "Нептун" завдали ударів по російському Краснодару. Удару по кримській стороні протоки було завдано ракетами ATACMS американського виробництва.

Це відповідає правилам Вашингтона щодо обмеження використання Україною зброї, що постачається США. У Києві заявили, що під час обстрілів були уражено ключові цілі.

Плетенчук сказав, що Росія закрила як поромну переправу, так і Керченський міст у четвер, змусивши цивільних і військових використовувати дорогу через південні окуповані території України, щоб дістатися до Росії.