РФ опрокидывает комплексы радиоподавления "Борисоглебск" в Крым — АТЕШ

Российские оккупанты в Крыму опрокидывают комплексы радиоподавления "Борисоглебск". Активность подмечена на выезде из Джанкоя.

Что известно о опрокидывании россиянами комплексов радиоподавления "Борисоглебск" в Крым

Агенты "АТЕШ" проследили за перемещением автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330 "Борисоглебск" окупантов из Джанкоя, — говорится в сообщении. Поделиться

При этом патизаны уверяют, что до материковой части Украины в этот раз ничего не доедет и "салют" будет очень хорош".

Что известно о комплексах

Р-330- семейство советских, и в частности, российских автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП). В 1999 — 2001 годах проводилась модернизация станции Р-330Б силами разработчика (ТНИИР "Эфир", ГКР "Борисоглебск").

В 2004 году было начато ОКР "Борисоглебск-2". В результате комплекс был полностью переработан и принят к серийному производству. В 2013 году на вооружение приняли первые 8 комплексов РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Ситуация в Джанкое

Джанкой российские оккупанты используют как хаб для опрокидывания техники и живой силы на линию фронта в Украину. В этой связи город является местом накопления большого количества военных объектов РФ разного назначения.

В Джанкое часто гремят взрывы, сопровождающие удары по важным стратегическим целям захватчиков. В частности, в середине мая сообщалось, что по военным объектам во временно оккупированном Джанкое, куда прибыли новые военные подразделения РФ, был нанесен удар. Противник понес потери.