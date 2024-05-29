РФ может привлекать срочников в боях из-за больших потерь на Харьковщине — АТЕШ

Кремль понес бешеные потери во время наступления в Харьковской области. Подтверждением тому является тот факт, что сейчас России, вероятно, приходится привлекать срочников к боевым действиям.
Россия привлекает срочников к войне против Украины
Как отмечает АТЕШ, их агент в 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России проинформировал о возможном привлечении военных срочной службы к боевым действиям.
Российская армия провалила наступление на Харьковщине
Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).
Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил.
Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, не достигли значительного прогресса.
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