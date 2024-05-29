РФ может привлекать срочников в боях из-за больших потерь на Харьковщине — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

РФ может привлекать срочников в боях из-за больших потерь на Харьковщине — АТЕШ

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Источник:  АТЕШ

Кремль понес бешеные потери во время наступления в Харьковской области. Подтверждением тому является тот факт, что сейчас России, вероятно, приходится привлекать срочников к боевым действиям.

Россия привлекает срочников к войне против Украины

Как отмечает АТЕШ, их агент в 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России проинформировал о возможном привлечении военных срочной службы к боевым действиям.

Все слышали о потерях в дивизии и понимают, что шансов выжить, участвуя в войне, практически нет. Сообщается, что целые российские роты были уничтожены во время штурмов Волчанская, — пишут в АТЕШ.

Кремлевские бойцы, по всей видимости, без энтузиазма воспринимают факты о потерях российской армии в Харьковской области. Потому и единицы среди военных срочной службы соглашаются заключать контракты с вооруженными силами России, — подытожили партизаны.

Российская армия провалила наступление на Харьковщине

Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).

Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил.

Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, не достигли значительного прогресса.

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