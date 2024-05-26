По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), из-за преждевременного начала оккупационная армия РФ провалила наступление на Харьковщине.
Что известно о причинах провала наступления армии РФ в Харьковской области
Отмечается, что еще одной причиной провала стал отказ командования оккупационной армии РФ задействовать в наступлении максимальное количество резервных сил.
Аналитики подчеркивают, что 10 мая внезапное наступление российских оккупантов застало украинских защитников в приграничных районах Харьковщины врасплох.
Это позволило военным преступникам армии РФ добиться значительных тактических успехов.
В ISW также напомнили, что 25 мая Госбюро расследований (ГБР) объявило о начале расследования ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставлении отдельными подразделениями ВСУ позиций в районе поселка Липки и Волчанска.
По информации ДБР, поэтому российские оккупанты смогли без проблем продвинуться ко второй линии обороны ВСУ.
Однако ограниченное количество задействованного личного состава не позволило подразделениям армии РФ добиться более глубокого прорыва.
В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны закрепились на оборонных позициях в этом районе.
А армия РФ использовала свою тактическую возможность достичь относительно быстрых успехов против позиций, которые укрепили и контролируют ВСУ.
Что происходит на Харьковщине
Аналитики ISW отмечают, что украинские военные перешли к контратакам на Харьковщине с целью предотвратить дальнейшее продвижение оккупационной армии РФ.
В течение 25 мая продолжались боевые действия в районе Липцев к северу от Харькова, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
По утверждениям российских военкоров, подразделения оккупационной армии отступили с неопределенных позиций вблизи Липцев и есть сообщения, что ВСУ в этом районе отбросили оккупантов обратно в Лукьянцы.
В Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты продолжали штурм вблизи Липцев и Нескучного.
В минобороны страны-агрессоры заявляли, что российские оккупанты якобы отразили атаки ВСУ в районе Глубокого.
Российский блогер утверждал, что войскам РФ трудно продвигаться из-за низменностей к северу от Липцев, мало скрывающих позиции ВСУ на юге.
Действующий в Харьковской области офицер украинской разведки заявил, что российские войска ведут штурм в направлении Липцев большим количеством пехоты и при поддержке широких планирующих бомбовых ударов.
В течение 25 мая также продолжались боевые действия в районе Волчанска, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись на 150 метров возле Волчанского медицинского колледжа в центре Волчанска и на 300 метров в глубь Тихого.
Аналитики не подтверждают эти заявления.
Российские оккупанты продолжали штурмы возле Старицы (к западу от Волчанска), Волчанская и Тихого.
В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы отразили украинские контратаки под Волчанском.
Российские блоггеры утверждали, что путинские войска уничтожили еще один мост через реку Волчь у Тихого, а ВСУ налаживают понтонные мосты через реку Волча в Волчанском направлении.
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