По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), из-за преждевременного начала оккупационная армия РФ провалила наступление на Харьковщине.

Что известно о причинах провала наступления армии РФ в Харьковской области

Отмечается, что еще одной причиной провала стал отказ командования оккупационной армии РФ задействовать в наступлении максимальное количество резервных сил.

Аналитики подчеркивают, что 10 мая внезапное наступление российских оккупантов застало украинских защитников в приграничных районах Харьковщины врасплох.

Это позволило военным преступникам армии РФ добиться значительных тактических успехов.

В ISW также напомнили, что 25 мая Госбюро расследований (ГБР) объявило о начале расследования ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставлении отдельными подразделениями ВСУ позиций в районе поселка Липки и Волчанска.

По информации ДБР, поэтому российские оккупанты смогли без проблем продвинуться ко второй линии обороны ВСУ.

Однако ограниченное количество задействованного личного состава не позволило подразделениям армии РФ добиться более глубокого прорыва.

Российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности провести оперативную неожиданность. Однако решение России не задействовать немедленно существенные резервы, не позволило российским войскам добиться быстрых успехов и более глубокого проникновения, — заключили аналитики. Поделиться

В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны закрепились на оборонных позициях в этом районе.

А армия РФ использовала свою тактическую возможность достичь относительно быстрых успехов против позиций, которые укрепили и контролируют ВСУ.

Что происходит на Харьковщине

Аналитики ISW отмечают, что украинские военные перешли к контратакам на Харьковщине с целью предотвратить дальнейшее продвижение оккупационной армии РФ.

В течение 25 мая продолжались боевые действия в районе Липцев к северу от Харькова, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По утверждениям российских военкоров, подразделения оккупационной армии отступили с неопределенных позиций вблизи Липцев и есть сообщения, что ВСУ в этом районе отбросили оккупантов обратно в Лукьянцы.

В Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты продолжали штурм вблизи Липцев и Нескучного.

В минобороны страны-агрессоры заявляли, что российские оккупанты якобы отразили атаки ВСУ в районе Глубокого.

Российский блогер утверждал, что войскам РФ трудно продвигаться из-за низменностей к северу от Липцев, мало скрывающих позиции ВСУ на юге.

Действующий в Харьковской области офицер украинской разведки заявил, что российские войска ведут штурм в направлении Липцев большим количеством пехоты и при поддержке широких планирующих бомбовых ударов.

В течение 25 мая также продолжались боевые действия в районе Волчанска, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись на 150 метров возле Волчанского медицинского колледжа в центре Волчанска и на 300 метров в глубь Тихого.

Аналитики не подтверждают эти заявления.

Российские оккупанты продолжали штурмы возле Старицы (к западу от Волчанска), Волчанская и Тихого.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы отразили украинские контратаки под Волчанском.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска уничтожили еще один мост через реку Волчь у Тихого, а ВСУ налаживают понтонные мосты через реку Волча в Волчанском направлении.