По информации Генштаба ВСУ, за сутки с 25 по 26 мая украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 110 захватчиков армии РФ десятки единиц вражеской техники и вооружения.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
В Генштабе отмечают, что с начала суток российские оккупанты нанесли по Украине 5 ракетных ударов, выпустив 8 ракет, совершили 34 авиудара, сбросив 49 авиабомб КАБ, применили 381 дрон-камикадзе и 2 тыс 433 раза обстреляв позиции ВСУ и объектов. инфраструктуры
Подчеркивается, что с самого начала суток украинские военные 110 раз вступали в бой с подразделениями военных преступников армии РФ.
Военные преступники армии РФ наносили ракетные удары и сбрасывали авиабомбы на Харьков.
В общем, враг нанес по гражданской инфраструктуре и жилым массивам три ракетных удара с применением шести ракет.
Российские террористы, в частности, ударили ракетой по парку культуры и отдыха.
Совершили два сброса КАБов по строительному гипермаркету, в результате возник пожар здания.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Харьковской области с начала суток ВСУ отразили 13 вражеских атак. В настоящее время продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.
С начала суток украинские военные ликвидировали в Харьковской области 100 российских оккупантов. Уничтожены один танк, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Еще одна артиллерийская система и один автомобиль были повреждены.
В районе Купянска ВСУ 14 раз вступали в бой с российскими оккупантами. Успешно отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка.
Боевые действия не утихают в районах Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского. Украинские военные добились успехов в результате проведённых контратак.
В Донецкой области в направлении Лимана отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянское лесничество.
В районе Северска к вечеру 25 мая количество вражеских атак увеличилось до 13.
Напряженная ситуация остается в районе Белогоровки, где российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.
В направлении Краматорска зафиксировано 12 вражеских атак в направлении Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. В настоящее время продолжается еще одно боестолкновение в районе Андреевки.
В течение суток оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали в направлении Покровска. В районе Новоалександровки продолжаются интенсивные бои
Потери врага на этом направлении в течение суток составили около 200 кремлевских захватчиков.
Уничтожен один вражеский самолет Су-25, три БМП и три БТР. В то же время повреждения получили три танка окупантов, один БТР, два миномета и три единицы автомобильной техники.
Напряженной остается ситуация в районе Курахово. Здесь российские оккупанты провели 14 атак. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное.
Предыдущие потери противника в этом направлении составили: почти 90 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна БМП, одна МТЛБ и три единицы автомобильной техники. Также поврежден один танк.
На Времивском направлении отражена 1 вражеская атака в районе Старомайорского.
В Запорожской и Херсонской областях враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону ВСУ в районах Роботино и Новоандреевки, 9 раз атаковал в районе Крынок.
Что известно о текущих и общих потерях оккупационной армии РФ
личного состава — 501 тыс 190 (+1 тыс 110) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 662 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 803 (+17) ед;
артиллерийских систем — 12 тыс 953 (+24) ед;
РСЗО — 1 тыс 83 (+1) ед;
средства ПВО — 814 ед.;
самолетов — 357 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 425 (+11) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 209 ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 639 (+31) ед;
специальной техники — 2 тыс 111 (+7) ед.
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