ВСУ ликвидировали более 1100 военных армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 военных армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, за сутки с 25 по 26 мая украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 110 захватчиков армии РФ десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

В Генштабе отмечают, что с начала суток российские оккупанты нанесли по Украине 5 ракетных ударов, выпустив 8 ракет, совершили 34 авиудара, сбросив 49 авиабомб КАБ, применили 381 дрон-камикадзе и 2 тыс 433 раза обстреляв позиции ВСУ и объектов. инфраструктуры

Подчеркивается, что с самого начала суток украинские военные 110 раз вступали в бой с подразделениями военных преступников армии РФ.

Военные преступники армии РФ наносили ракетные удары и сбрасывали авиабомбы на Харьков.

В общем, враг нанес по гражданской инфраструктуре и жилым массивам три ракетных удара с применением шести ракет.

Российские террористы, в частности, ударили ракетой по парку культуры и отдыха.

Совершили два сброса КАБов по строительному гипермаркету, в результате возник пожар здания.

В результате террористических действий агрессора пострадало мирное население. К сожалению, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди, — отмечается в сообщении Генштаба.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Харьковской области с начала суток ВСУ отразили 13 вражеских атак. В настоящее время продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.

    С начала суток украинские военные ликвидировали в Харьковской области 100 российских оккупантов. Уничтожены один танк, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Еще одна артиллерийская система и один автомобиль были повреждены.

    В районе Купянска ВСУ 14 раз вступали в бой с российскими оккупантами. Успешно отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка.

    Боевые действия не утихают в районах Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского. Украинские военные добились успехов в результате проведённых контратак.

Предварительно общие потери противника в течение суток на этом направлении составили 47 человек. Уничтожены одна вражеская МТЛБ, две единицы автомобильной техники, станция наблюдения «Муром-П» и два склада боеприпасов, а также повреждены два танка и одна боевая машина пехоты, — говорится в сообщении Генштаба.

  • В Донецкой области в направлении Лимана отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянское лесничество.

    В районе Северска к вечеру 25 мая количество вражеских атак увеличилось до 13.

    Напряженная ситуация остается в районе Белогоровки, где российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

    В направлении Краматорска зафиксировано 12 вражеских атак в направлении Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. В настоящее время продолжается еще одно боестолкновение в районе Андреевки.

    В течение суток оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали в направлении Покровска. В районе Новоалександровки продолжаются интенсивные бои

    Потери врага на этом направлении в течение суток составили около 200 кремлевских захватчиков.

    Уничтожен один вражеский самолет Су-25, три БМП и три БТР. В то же время повреждения получили три танка окупантов, один БТР, два миномета и три единицы автомобильной техники.

    Напряженной остается ситуация в районе Курахово. Здесь российские оккупанты провели 14 атак. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное.

    Предыдущие потери противника в этом направлении составили: почти 90 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна БМП, одна МТЛБ и три единицы автомобильной техники. Также поврежден один танк.

    На Времивском направлении отражена 1 вражеская атака в районе Старомайорского.

  • В Запорожской и Херсонской областях враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону ВСУ в районах Роботино и Новоандреевки, 9 раз атаковал в районе Крынок.

Что известно о текущих и общих потерях оккупационной армии РФ

  • личного состава — 501 тыс 190 (+1 тыс 110) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 662 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 803 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 12 тыс 953 (+24) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 83 (+1) ед;

  • средства ПВО — 814 ед.;

  • самолетов — 357 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 425 (+11) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 209 ед;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 639 (+31) ед;

  • специальной техники — 2 тыс 111 (+7) ед.

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