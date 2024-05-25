В ВСУ спрогнозировали сроки перелома в войне
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ спрогнозировали сроки перелома в войне

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, через 2 месяца украинские военные получат преимущество над оккупационной армией РФ на отдельных участках фронта.

Что известно о перспективе достижения ВСУ преимущества на фронте

Федоренко подчеркнул, что в настоящее время украинским военным удалось стабализовать ситуацию в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области, где оккупационная армия РФ сначала преобладала.

Продвижения дальнейшего врага нет и ведется системная работа по выбиванию противника с тех позиций, которые он занял, — отметил военный.

Он подчеркнул, что украинские военные каждый день достигают определенных тактических успехов.

Федоренко отметил, что интенсивность боевых действий остается достаточно высокой.

Если говорить о Волчанске, то Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в полной мере. Но противник "жмет" очень сильно, потому что для них принципиально важно оккупировать Волчанск и образовать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки войск, — объясняет командир бригады ударных БПЛА "Ахиллес".

ВСУ уже близки к достижению преимущества на фронте

Он сообщил, что на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон раскачивать ситуацию.

Но за счет пакета военной помощи от США, из которой уже есть поступления в Сили обороны, пушки начали стрелять больше, а также за счет донатов украинцев, за счет мастерства и отваги представителей Сил обороны, обеспечивается постоянный результат для стабилизации ситуации. И это произойдет и дальше. Ориентировочно через два месяца, когда мы накопим свои средства в необходимом количестве, можно будет говорить о том, что на определенных оттенках будем преломлять ситуацию в пользу Сил обороны, подчеркнул Федоренко.

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