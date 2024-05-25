По словам командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, через 2 месяца украинские военные получат преимущество над оккупационной армией РФ на отдельных участках фронта.
Что известно о перспективе достижения ВСУ преимущества на фронте
Федоренко подчеркнул, что в настоящее время украинским военным удалось стабализовать ситуацию в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области, где оккупационная армия РФ сначала преобладала.
Он подчеркнул, что украинские военные каждый день достигают определенных тактических успехов.
Федоренко отметил, что интенсивность боевых действий остается достаточно высокой.
ВСУ уже близки к достижению преимущества на фронте
Он сообщил, что на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон раскачивать ситуацию.
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