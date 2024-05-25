По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 500 080 российских военных.

Что известно о потерях армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:

личного состава - около 500080 (+1140) человек,

танков - 7650 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14786 (+11) ед,

артиллерийских систем - 12929 (+27) ед,

РСЗО - 1082 (+2) ед,

средств ПВО - 814 (+1) ед,

самолетов - 356 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10414 (+4),

крылатых ракет - 2209 (+0),

кораблей - 27 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17608 (+39) ед,

специальной техники - 2104 (+3)

Ситуация на фронте

На вечер 24 мая произошло 90 боевых столкновений между силами обороны и российской армией. Горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 33 авиационных удара, применил 224 дрона-камикадзе.

Также армия РФ совершила более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска.

В Купянском направлении противник 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское.

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного.

На Краматорском направлении было отражено 13 попыток противника приблизиться к Временному Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. В общей сложности произошло 15 боевых столкновений.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряженной останутся обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки.

На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Произошли два боевых столкновения. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены.

На Ореховском направлении русские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.