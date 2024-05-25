За інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 500080 російських військових.

Що відомо про втрати армії РФ протягом доби

Зазначається, що поточні та загальні втрати армії РФ склали:

особового складу — близько 500080 (+1140) осіб,

танків — 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин — 14786 (+11) од,

артилерійських систем — 12929 (+27) од,

РСЗВ — 1082 (+2) од,

засобів ППО — 814 (+1) од,

літаків — 356 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10414 (+4),

крилатих ракет — 2209 (+0),

кораблів — 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17608 (+39) од,

спеціальної техніки — 2104 (+3)

Ситуація на фронті

Станом на вечір 24 травня відбулося 90 бойових зіткнень між силами оборони та російською армією. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні та 33 авіаційні удари, застосував 224 дрони-камікадзе.

Також армія РФ здійснила понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак агресора надвечір зросла до п’яти. Наші захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Відбулося два бойових зіткнення. Втрат позицій у районі Старомайорського не допущено.

На Оріхівському напрямку російські загарбники вчинили одну невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі три спроби ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.