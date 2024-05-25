За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, через 2 місяці українські військові матимуть перевагу над окупаційною армією РФ на окремих ділянках фронту.
Що відомо про перспективу досягнення ЗСУ переваги на фронті
Федоренко підкреслив, що наразі українським військовим вдалось стабалізувати ситуацію в районі населеного пункту Глибоке на Харківщині, де окупаційна армія РФ спочатку переважала.
Він підкреслив, що українські військові кожного дня досягають певних тактичних успіхів.
Федоренко зазначив, що інтенсивність бойових дій залишається доволі високою.
ЗСУ вже близькі до досягнення переваги на фронті
Він повідомив, що на Куп’янському напрямку противник став більш активним, тобто ворог намагається з двох сторін розкачувати ситуацію.
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