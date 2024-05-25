Але за рахунок пакету військової допомоги від США, з якої вже є надходження до Сил оборони, гармати почали стріляти більше, а також за рахунок донатів українців, за рахунок майстерності і відвазі представників Сил оборони, забезпечується сталий результат для стабілізації ситуації. І це відбудеться й в подальшому. Орієнтовно за два місяці, коли ми накопичемо свої засоби в необхідній кількості, можна буде казати про те, що на певних відтінках будемо переломлювати ситуацію на користь Сил оборони, — наголосив Федоренко.