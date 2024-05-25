В ЗСУ спрогнозували терміни перелому у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ спрогнозували терміни перелому у війні

артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, через 2 місяці українські військові матимуть перевагу над окупаційною армією РФ на окремих ділянках фронту. 

Що відомо про перспективу досягнення ЗСУ переваги на фронті

Федоренко підкреслив, що наразі українським військовим вдалось стабалізувати ситуацію в районі населеного пункту Глибоке на Харківщині, де окупаційна армія РФ спочатку переважала.

Просування подальшого ворог немає і ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв, — зазначив військовий.

Він підкреслив, що українські військові кожного дня досягають певних тактичних успіхів.

Федоренко зазначив, що інтенсивність бойових дій залишається доволі високою.

Якщо казати про Вовчанськ, то Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію повною мірою. Але противник "жме" дуже сильно, бо для них принципово важливо окупувати Вовчанськ і утворити плацдарм для подальшого просування в тил нашого угрупування військ, — пояснює командир бригади ударних БпЛА "Ахіллес".

ЗСУ вже близькі до досягнення переваги на фронті

Він повідомив, що на Куп’янському напрямку противник став більш активним, тобто ворог намагається з двох сторін розкачувати ситуацію.

Але за рахунок пакету військової допомоги від США, з якої вже є надходження до Сил оборони, гармати почали стріляти більше, а також за рахунок донатів українців, за рахунок майстерності і відвазі представників Сил оборони, забезпечується сталий результат для стабілізації ситуації. І це відбудеться й в подальшому. Орієнтовно за два місяці, коли ми накопичемо свої засоби в необхідній кількості, можна буде казати про те, що на певних відтінках будемо переломлювати ситуацію на користь Сил оборони, — наголосив Федоренко.

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