За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби з 25 по 26 травня українські військові ліквідували ще 1 тис 110 загарбників армії РФ десятки одиниць ворожої техніки і озброєння.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

У Генштабі зазначають, що від початку доби російські окупанти завдали по Україні 5 ракетних ударів, випустивши 8 ракет, здійснили 34 авіудари, скинувши 49 авіабомб КАБ, застосували 381 дрон-камікадзе та 2 тис 433 рази обстрілявши позиції ЗСУ та об’єкти критичної і цивільної інфраструктури.

Підкреслюється, що від початку доби українські військові 110 разів вступали у бій із підрозділами воєнних злочинців армії РФ.

Воєнні злочинці армії РФ наносили ракетні удари та скидали авіабомби на Харків.

Загалом, ворог наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет.

Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку.

Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі.

У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди, — зазначається у повідомленні Генштабу. Поширити

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

У Харківській області від початку доби ЗСУ відбили 13 ворожих атак. Наразі тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця. Від початку доби українські військові ліквідували на Харківщині 100 російських окупантів. Знищено один танк, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Ще одну артилерійську систему та один автомобіль було пошкоджено. В районі Куп’янська ЗСУ 14 разів вступали у бій із російськими окупантами. Успішно відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Бойові дії не вщухають в районах М’ясожарівки, Дружелюбівки та Невського. Українські військові домоглись успіхів в результаті проведених контратак.

Попередньо, загальні втрати противника протягом доби на цьому напрямку склали 47 осіб. Знищено одну ворожу МТЛБ, дві одиниці автомобільної техніки, станцію спостереження «Муром-П» та два склади боєприпасів, а також пошкоджено два танки та одну бойову машину піхоти, — йдеться у повідомленні Генштабу. Поширити

У Донецькій області у напрямку Лимана відбито 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Серебрянське лісництво. В районі Сіверська під вечір 25 травня кількість ворожих атак збільшилась до 13. Напружена ситуація залишається в районі Білогорівки, де російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ. У напрямку Краматорська зафіксовано 12 ворожих атак в напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Наразі триває ще одне боєзіткнення в районі Андріївки. Упродовж доби окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували у напрямку Покровська. В районі Новоолександрівки тривають інтенсивні бої Втрати ворога на цьому напрямку протягом доби склали майже 200 кремлівських загарбників. Знищено один ворожий літак Су-25, три БМП та три БТР. Водночас, пошкоджень зазнали три танки окупантів, один БТР, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. Напруженою залишається ситуація в районі Курахового. Тут російські окупанти провели 14 атак. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: майже 90 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, одну МТЛБ та три одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено один танк. На Времівському напрямку відбито 1 ворожу атаку в районі Старомайорського.

У Запорізькій та Херсонській областях ворог здійснив безуспішну спробу прорвати оборону ЗСУ в районах Роботиного та Новоандріївки, 9 разів атакував в районі Кринок.

Що відомо про поточні та загальні втрати окупаційної армії РФ