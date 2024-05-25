ЗСУ готують контрнаступ на Харківщині — Bloomberg

Що відомо про плани щодо контрнаступу ЗСУ на Харківщині

Вторгнення, яке почалося два тижні тому, відкрило новий фронт і розтягнуло ресурси Києва.

Видання наводить слова представника Генерального штабу ЗСУ полковника Ігоря Прохоренка, який заявив, що Росія накопичує війська вздовж кордону в Сумській області. За його словами, оборону там посилили, військові не допустять "прорахунків", які дозволили росіянам вдертися до Харківщини на початку цього місяця.

За два тижні після того, як російські війська перетнули кордон і відкрили новий фронт у Харківській області, просування окупантів зупинилося у місті Вовчанськ, менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону, і в Липцях на південний захід.

Новий фронт Кремля змусив Київ перекинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки Москва посилила атаки на сході, зазначає видання.

Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань другого за величиною міста України.

ЗСУ вже близькі до досягнення переваги на фронті

За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, через 2 місяці українські військові матимуть перевагу над окупаційною армією РФ на окремих ділянках фронту.

Він повідомив, що на Куп’янському напрямку противник став більш активним, тобто ворог намагається з двох сторін розкачувати ситуацію.