ЗСУ готують контрнаступ на Харківщині — Bloomberg
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ готують контрнаступ на Харківщині — Bloomberg

зсу
Джерело:  Bloomberg

Збройні сили України планують контрнаступальні дії, щоб відтіснити російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області.

Що відомо про плани щодо контрнаступу ЗСУ на Харківщині

Вторгнення, яке почалося два тижні тому, відкрило новий фронт і розтягнуло ресурси Києва.

Видання наводить слова представника Генерального штабу ЗСУ полковника Ігоря Прохоренка, який заявив, що Росія накопичує війська вздовж кордону в Сумській області. За його словами, оборону там посилили, військові не допустять "прорахунків", які дозволили росіянам вдертися до Харківщини на початку цього місяця.

За два тижні після того, як російські війська перетнули кордон і відкрили новий фронт у Харківській області, просування окупантів зупинилося у місті Вовчанськ, менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону, і в Липцях на південний захід.

Новий фронт Кремля змусив Київ перекинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки Москва посилила атаки на сході, зазначає видання.

Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань другого за величиною міста України.

ЗСУ вже близькі до досягнення переваги на фронті

За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, через 2 місяці українські військові матимуть перевагу над окупаційною армією РФ на окремих ділянках фронту.

Він повідомив, що на Куп’янському напрямку противник став більш активним, тобто ворог намагається з двох сторін розкачувати ситуацію.

Але за рахунок пакету військової допомоги від США, з якої вже є надходження до Сил оборони, гармати почали стріляти більше, а також за рахунок донатів українців, за рахунок майстерності і відвазі представників Сил оборони, забезпечується сталий результат для стабілізації ситуації. І це відбудеться й в подальшому. Орієнтовно за два місяці, коли ми накопичемо свої засоби в необхідній кількості, можна буде казати про те, що на певних відтінках будемо переломлювати ситуацію на користь Сил оборони, — наголосив Федоренко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини — Зеленський
Володимир Зеленський
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Харківщину. ЗСУ почали витісняти армію РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наступ РФ на Харківщину. Проти командування української 125 бригади відкрили справу
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?