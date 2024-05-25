ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области — Bloomberg

Что известно о планах по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области

Начавшееся две недели назад вторжение открыло новый фронт и растянуло ресурсы Киева.

Издание приводит слова представителя Генерального штаба ВСУ полковника Игоря Прохоренко , который заявил, что Россия накапливает войска вдоль границы в Сумской области. По его словам, оборону там усилили, военные не допустят "просчетов", которые позволили россиянам ворваться в Харьковскую область в начале этого месяца.

Через две недели после того, как российские войска пересекли границу и открыли новый фронт в Харьковской области, продвижение оккупантов остановилось в городе Волчанск, менее чем в 10 километрах к югу от границы, и в Липцах к юго-западу.

Новый фронт Кремля заставил Киев опрокинуть солдат на северо-восток страны, истощая резервы, поскольку Москва усилила атаки на востоке, отмечает издание.

Российское вторжение на севере произошло после нескольких месяцев усиленных бомбардировок второго по величине города Украины.

ВСУ уже близки к достижению преимущества на фронте

По словам командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, через 2 месяца украинские военные получат преимущество над оккупационной армией РФ на отдельных участках фронта.

Он сообщил, что на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон раскачивать ситуацию.