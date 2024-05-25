ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области — Bloomberg
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области — Bloomberg

всу
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Вооруженные силы Украины планируют контрнаступательные действия, чтобы оттеснить российские войска, захватившие территорию на северо-востоке Харьковской области.

Что известно о планах по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области

Начавшееся две недели назад вторжение открыло новый фронт и растянуло ресурсы Киева.

Издание приводит слова представителя Генерального штаба ВСУ полковника Игоря Прохоренко , который заявил, что Россия накапливает войска вдоль границы в Сумской области. По его словам, оборону там усилили, военные не допустят "просчетов", которые позволили россиянам ворваться в Харьковскую область в начале этого месяца.

Через две недели после того, как российские войска пересекли границу и открыли новый фронт в Харьковской области, продвижение оккупантов остановилось в городе Волчанск, менее чем в 10 километрах к югу от границы, и в Липцах к юго-западу.

Новый фронт Кремля заставил Киев опрокинуть солдат на северо-восток страны, истощая резервы, поскольку Москва усилила атаки на востоке, отмечает издание.

Российское вторжение на севере произошло после нескольких месяцев усиленных бомбардировок второго по величине города Украины.

ВСУ уже близки к достижению преимущества на фронте

По словам командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, через 2 месяца украинские военные получат преимущество над оккупационной армией РФ на отдельных участках фронта.

Он сообщил, что на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон раскачивать ситуацию.

Но за счет пакета военной помощи от США, из которой уже есть поступления в Сили обороны, пушки начали стрелять больше, а также за счет донатов украинцев, за счет мастерства и отваги представителей Сил обороны, обеспечивается постоянный результат для стабилизации ситуации. И это произойдет и дальше. Ориентировочно через два месяца, когда мы накопим свои средства в необходимом количестве, можно будет говорить о том, что на определенных оттенках будем преломлять ситуацию в пользу Сил обороны, — подчеркнул Федоренко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли под боевой контроль приграничье Харьковщины — Зеленский
Владимир Зеленский
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Харьковщину. ВСУ начали вытеснять армию РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наступление РФ в Харьковскую область. Против командования украинской 125 бригады возбудили дело
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?