За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові відбили вже 71 атаку окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

У зведенні Генштабу зазначається, що ситуація залишається складною, проте контрольованою українськими військовими.

Захисники України тримають ворога під жорстким вогневим контролем та виснажують його наступальний потенціал. На деяких ділянках наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення, — підкреслюють у Генштабі. Поширити

Підкреслюється, що на Харківщині російські окупанти вже 10 разів безуспішно намагались прорвати оборону українських військових.

Наразі бойові дії тривають в районах Вовчанська, Тихого, Стариці та Нескучного.

В районі Приколотного злочинці з армії РФ скинули на позиції ЗСУ 4 авіабомби КАБ.

В районі Куп’янська зафіксовано 11 ворожих спроб атак із застосуванням авіації.

В районі Стальмахівки було скинуто чотири КАБи та ще один по місту Куп’янськ.

Поблизу Райгородки ворог наносить ураження некерованими авіаційними ракетами.

На окремих ділянках українські військові переходять до контратак.

Що відомо про ситуацію на Донеччині та на півдні України

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти безуспішно атакували позиції ЗСУ поблизу Торського, Тернів, та Серебрянського лісництва.

Відбито 3 ворожі атакі і наразі продовжується відбиття ще однієї.

В районі Сіверська підрозділи армії РФ атакували неподалік Білогорівки та Верхньокам’янського.

Відбито 2 атаки, відбиття ще двох триває.

В районі Краматорська зафіксовано 7 спроб ворожих атак в районах Кліщіївки, біля Нового, Іванівського та Андріївки.

В районі Покровська російські окупанти здійснили 18 спроб безуспішних атак.

Додались ворожі штурми в районах Уманського та Водяного. 12 атак агресора українські воїни успішно відбили, ще шість тривають.

В районі Курахового зафіксовано 7 спроб ворожих штурмів. В районі Побєди ворог наніс ураження двома КАБами. На даному напрямку триває ще два боєзіткнення.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині відбито п’ять спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.