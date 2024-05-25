По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные отразили уже 71 атаку оккупационной армии РФ.
Что известно о ситуации на Харьковщине
В строительстве Генштаба отмечается, что ситуация остается сложной, однако контролируемой украинскими военными.
Подчеркивается, что на Харьковщине российские оккупанты уже 10 раз безуспешно пытались прорвать оборону украинских военных.
В настоящее время боевые действия продолжаются в районах Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного.
В районе Приколотного преступники из армии РФ сбросили на позиции ВСУ 4 авиабомба КАБ.
В районе Купянска зафиксировано 11 вражеских попыток атак с применением авиации.
В районе Стальмаховки было сброшено четыре КАБа и еще один по городу Купянск.
Вблизи Райгородки враг наносит поражение неуправляемыми авиационными ракетами.
На отдельных участках украинские военные переходят к контратакам.
Что известно о ситуации в Донецкой области и на юге Украины
В направлении Лимана в Донецкой области российские оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ вблизи Торского, Тернов, и Серебрянского лесничества.
Отражены 3 вражеских атаки и продолжается отражение еще одной.
В районе Северского подразделения армии РФ атаковали неподалеку от Белогоровки и Верхнекаменского.
Отражены 2 атаки, отражение еще двоих продолжается.
В Краматорском районе зафиксировано 7 попыток вражеских атак в районах Клещиевки, возле Нового, Ивановского и Андреевки.
В районе Покровска российские оккупанты совершили 18 попыток безуспешных атак.
Добавились вражеские штурмы в районах Уманского и Водяного. 12 атак агрессора украинские воины успешно отбили, еще шесть продолжаются.
В районе Курахово зафиксировано 7 попыток вражеских штурмов. В районе Победы враг нанес поражение двумя КАБами. На данном направлении продолжается еще два боеприкосновения.
На левобережье Днепра в Херсонской области отражены пять попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.
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