По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные отразили уже 71 атаку оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации на Харьковщине

В строительстве Генштаба отмечается, что ситуация остается сложной, однако контролируемой украинскими военными.

Защитники Украины держат врага под жестким огневым контролем и истощают его наступательный потенциал. На некоторых участках наши воины осуществляют меры по улучшению тактического положения, подчеркивают в Генштабе. Поделиться

Подчеркивается, что на Харьковщине российские оккупанты уже 10 раз безуспешно пытались прорвать оборону украинских военных.

В настоящее время боевые действия продолжаются в районах Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного.

В районе Приколотного преступники из армии РФ сбросили на позиции ВСУ 4 авиабомба КАБ.

В районе Купянска зафиксировано 11 вражеских попыток атак с применением авиации.

В районе Стальмаховки было сброшено четыре КАБа и еще один по городу Купянск.

Вблизи Райгородки враг наносит поражение неуправляемыми авиационными ракетами.

На отдельных участках украинские военные переходят к контратакам.

Что известно о ситуации в Донецкой области и на юге Украины

В направлении Лимана в Донецкой области российские оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ вблизи Торского, Тернов, и Серебрянского лесничества.

Отражены 3 вражеских атаки и продолжается отражение еще одной.

В районе Северского подразделения армии РФ атаковали неподалеку от Белогоровки и Верхнекаменского.

Отражены 2 атаки, отражение еще двоих продолжается.

В Краматорском районе зафиксировано 7 попыток вражеских атак в районах Клещиевки, возле Нового, Ивановского и Андреевки.

В районе Покровска российские оккупанты совершили 18 попыток безуспешных атак.

Добавились вражеские штурмы в районах Уманского и Водяного. 12 атак агрессора украинские воины успешно отбили, еще шесть продолжаются.

В районе Курахово зафиксировано 7 попыток вражеских штурмов. В районе Победы враг нанес поражение двумя КАБами. На данном направлении продолжается еще два боеприкосновения.

На левобережье Днепра в Херсонской области отражены пять попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.