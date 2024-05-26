Чому армія РФ провалила наступ на Харківщині — пояснення аналітиків

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), через передчасний початок окупаційна армія РФ провалила наступ на Харківщині.

Що відомо про причини провалу наступу армії РФ на Харківщині

Зазначається, що ще однією причиною провалу стала відмова командування окупаційної армії РФ задіяти у наступі максимальну кількість резервних сил.

Аналітики підкреслюють, що 10 травня раптовий наступ російських окупантів застав українських оборонців у прикордонних районах Харківщині зненацька.

Це дозволило воєнним злочинцям армії РФ досягти значних тактичних успіхів.

В ISW також нагадали, що 25 травня Держбюро розслідувань (ДБР) оголосило про початок розслідування неналежної підготовки української оборони в цьому районі та залишення окремими підрозділами ЗСУ позицій у районі селища Липки та міста Вовчанськ.

За інформацією ДБР, через це російські окупанти змогли без проблем просунутись до другої лінії оборони ЗСУ.

Однак обмежена кількість задіяного особового складу не дозволила підрозділам армії РФ досягти більш глибокого прориву.

Російське військове командування вважало, що зосередження більших сил насторожить українські війська та позбавить їх можливості провести оперативну несподіванку. Однак рішення Росії не задіювати негайно суттєві резерви, не дозволило російським військам досягти швидких успіхів та глибшого проникнення, — зробили висновок аналітики. Поширити

В Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони закріпилися на оборонних позиціях у цьому районі.

Натомість армія РФ використала свою тактичну можливість досягти відносно швидких успіхів проти позицій, які укріпили та контролюють ЗСУ.

Що наразі відбувається на Харківщині

Аналітики ISW зазначають, що українські військові перейшли до контратак на Харківщині із метою недопустити подальшого просування окупаційної армії РФ.

Протягом 25 травня тривали бойові дії в районі Липців на північ від Харкова, однак без підтверджених змін лінії фронту.

За твердженнями російських воєнкорів, підрозділи окупаційної армії відступили з невизначених позицій поблизу Липців і що є повідомлення, що ЗСУ в цьому районі відкинули окупантів назад до Лук'янців.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що російські окупанти продовжували штурм поблизу Липців і Нескучного.

В міноборони країни-агресорки заявляли, що російські окупанти нібито відбили атаки ЗСУ в районі Глибокого.

Російський блогер стверджував, що військам РФ важко просуватися через низовини на північ від Липців, які мало приховують позиції ЗСУ на півдні.

Офіцер української розвідки, який діє в Харківській області, заявив, що російські війська ведуть штурм у напрямку Липців великою кількістю піхоти та за підтримки широких плануючих бомбових ударів.

Протягом 25 травня також тривали бойові дії в районі Вовчанська, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ нібито просунулися на 150 метрів біля Вовчанського медичного коледжу в центрі Вовчанська та на 300 метрів углиб біля Тихого.

Аналітики не мають підтвердження цим заявам.

Російські окупанти продовжували штурми біля Стариці (на захід від Вовчанська), Вовчанська та Тихого.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська начебто відбили українські контратаки під Вовчанськом.

Російські блогери стверджували, що путінські війська знищили ще один міст через річку Вовчу біля Тихого, а ЗСУ налагоджують понтонні мости через річку Вовча у Вовчанському напрямку.