По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные предотвратили попытку подразделений оккупационной армии РФ прорвать оборону на Харьковщине.
Что известно о текущей ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области
Волошин отметил, что украинскими военными не допущены попытки прорыва российских оккупантов в районе населенных пунктов Стрелка и Глубокое.
По его словам, подразделения оккупационной армии РФ имели определенные успехи в районе Волчанска и населенных пунктов Стрелка и Глубокое.
Что известно о ситуации в районе Волчанска
Он также добавил, что враг продолжает попытки давить на оборону украинских военных в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
Волошин отметил, что военные преступники из армии РФ продолжают штурмовать Волчанск пехотными группами.
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