ВСУ предотвратили попытке прорыва армии РФ на Харьковщине — ОСУВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ предотвратили попытке прорыва армии РФ на Харьковщине — ОСУВ "Хортица"

Бронетехника ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные предотвратили попытку подразделений оккупационной армии РФ прорвать оборону на Харьковщине.

Что известно о текущей ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области

Волошин отметил, что украинскими военными не допущены попытки прорыва российских оккупантов в районе населенных пунктов Стрелка и Глубокое.

В Харьковской области Силы обороны остановили врага на направлении Стрелка — Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций, на направлении наступление было остановлено. В настоящее время проводится системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

По его словам, подразделения оккупационной армии РФ имели определенные успехи в районе Волчанска и населенных пунктов Стрелка и Глубокое.

Что известно о ситуации в районе Волчанска

оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Липцев, Волчанская, Тихого и Старицы, — объясняет Волошин.

Он также добавил, что враг продолжает попытки давить на оборону украинских военных в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увезли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Волошин отметил, что военные преступники из армии РФ продолжают штурмовать Волчанск пехотными группами.

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