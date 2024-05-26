ЗСУ запобігли спробі прориву армії РФ на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ запобігли спробі прориву армії РФ на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"

Бронетехніка ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові запобігли спробі підрозділів окупаційної армії РФ прорвати оборону на Харківщині.

Що відомо про поточну ситуацію у зонах бойових дій у Харківській області

Волошин зазначив, що українськими військовими недопущено спроби прориву російських окупантів в районі населених пунктів Стрілеча та Глибоке.

На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча — Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Наразі ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”.

За його словами, підрозділи окупаційної армії РФ мали певні успіхи в районі Вовчанська та населених пунктів Стрілеча та Глибоке.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська

Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці, — пояснює Волошин.

Він також додав, що ворог продовжує спроби тиснути на оборону українських військових в районах населених пунктів Вовчанськ і Липці.

Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, пов’язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”.

Волошин зазначив, що воєнні злочинці з армії РФ продовжують штурмувати Вовчанськ піхотними групами.

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