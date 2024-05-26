За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові запобігли спробі підрозділів окупаційної армії РФ прорвати оборону на Харківщині.
Що відомо про поточну ситуацію у зонах бойових дій у Харківській області
Волошин зазначив, що українськими військовими недопущено спроби прориву російських окупантів в районі населених пунктів Стрілеча та Глибоке.
За його словами, підрозділи окупаційної армії РФ мали певні успіхи в районі Вовчанська та населених пунктів Стрілеча та Глибоке.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська
Він також додав, що ворог продовжує спроби тиснути на оборону українських військових в районах населених пунктів Вовчанськ і Липці.
Волошин зазначив, що воєнні злочинці з армії РФ продовжують штурмувати Вовчанськ піхотними групами.
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