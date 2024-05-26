За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові вже 141 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
У Генштабі зазначають, що російські окупанти випустили по Україні 13 ракет, завдавши 10 ракетних ударів, здійснили 40 авіаударів з використанням авіабомб КАБ, завдали 1 тис 1 удар за допомогою дронів-камікадзе, та провели 3 тис 604 обстріли позицій ЗСУ та об’єктів критичної і цивільної інфраструктури, зокрема, 96 — з РСЗВ.
Підкреслюється, що від початку доби українські військові 35 разів вступали у бій із підрозділами воєнних злочинців з армії РФ.
Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.
Також, у ніч на 26 травня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. Збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 "Shahed".
Що відомо про ситуацію на ключових ділянках фронту
Протягом 25 травня російські окупанти втратили у боях на Харківщині 179 солдатів.
Окрім цього українські військові знищили танк, бойову бронемашину, 3 артсистеми і 6 автомобілів та спецтехніки.
В районах Куп’янська відбито одну ворожу атаку. Продовжується відбиття ще п’яти поблизу Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки.
У напрямку Лимана на Донеччині українські військові відбили спробу російських окупантів просунутись у бік Невського.
У напрямку Краматорська ворог наступальних дій не проводив.
У напрямку Покровська від початку доби окупанти вже здійснили 14 атак. Українськими військовими відбито шість з них.
Наразі триває відбиття ще восьми ворожих атак в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського.
В районі Курахового відбито одну ворожу атаку поблизу Костянтинівки.
Триває відбиття атаки злочинної армії РФ в районі Красногорівки.
У напрямку Времівського російські окупанти здійснили дві безуспішні спроби атак в районах Роздільного та Старомайорського.
У Запорізькій області ведуться запеклі бої в районі Малої Токмачки.
На лівобережжі Херсонщини відбито дві атаки ворога в районі села Кринки.
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