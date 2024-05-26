За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові вже 141 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

У Генштабі зазначають, що російські окупанти випустили по Україні 13 ракет, завдавши 10 ракетних ударів, здійснили 40 авіаударів з використанням авіабомб КАБ, завдали 1 тис 1 удар за допомогою дронів-камікадзе, та провели 3 тис 604 обстріли позицій ЗСУ та об’єктів критичної і цивільної інфраструктури, зокрема, 96 — з РСЗВ.

Підкреслюється, що від початку доби українські військові 35 разів вступали у бій із підрозділами воєнних злочинців з армії РФ.

Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Також, у ніч на 26 травня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. Збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 "Shahed".

Що відомо про ситуацію на ключових ділянках фронту

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці — триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони, — йдеться у повідомленні Генштабу. Поширити

Протягом 25 травня російські окупанти втратили у боях на Харківщині 179 солдатів.

Окрім цього українські військові знищили танк, бойову бронемашину, 3 артсистеми і 6 автомобілів та спецтехніки.

В районах Куп’янська відбито одну ворожу атаку. Продовжується відбиття ще п’яти поблизу Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки.

У напрямку Лимана на Донеччині українські військові відбили спробу російських окупантів просунутись у бік Невського.

У напрямку Краматорська ворог наступальних дій не проводив.

У напрямку Покровська від початку доби окупанти вже здійснили 14 атак. Українськими військовими відбито шість з них.

Наразі триває відбиття ще восьми ворожих атак в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського.

В районі Курахового відбито одну ворожу атаку поблизу Костянтинівки.

Триває відбиття атаки злочинної армії РФ в районі Красногорівки.

У напрямку Времівського російські окупанти здійснили дві безуспішні спроби атак в районах Роздільного та Старомайорського.

У Запорізькій області ведуться запеклі бої в районі Малої Токмачки.

На лівобережжі Херсонщини відбито дві атаки ворога в районі села Кринки.