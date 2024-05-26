По информации Генштаба, за сутки украинские военные уже 141 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
В Генштабе отмечают, что российские оккупанты выпустили по Украине 13 ракет, нанеся 10 ракетных ударов, совершили 40 авиаударов с использованием авиабомб КАБ, нанесли 1 тыс. 1 удар с помощью дронов-камикадзе, и провели 3 тыс. 604 обстрела позиций ВСУ и объектов. и гражданской инфраструктуры, в частности, 96 — из РСЗО.
Подчеркивается, что с начала суток украинские военные 35 раз вступали в бой с подразделениями военных преступников из армии РФ.
Захватчики совершили 529 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб.
Также, в ночь на 26 мая 2024 года, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА. Сбиты 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 "Shahed".
Что известно о ситуации на ключевых участках фронта
В течение 25 мая российские оккупанты потеряли в боях на Харьковщине 179 солдат.
Кроме этого, украинские военные уничтожили танк, боевую бронемашину, 3 артсистемы и 6 автомобилей и спецтехники.
В районах Купянска отражена одна вражеская атака. Продолжается отражение еще пяти вблизи Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки.
В направлении Лимана в Донецкой области украинские военные отбили попытку российских оккупантов продвинуться в сторону Невского.
В направлении Краматорска враг наступательных действий не проводил.
В направлении Покровска с начала суток оккупанты уже совершили 14 атак. Украинскими военными отражены шесть из них.
В настоящее время продолжается отражение еще восьми вражеских атак в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского.
В районе Курахово отражена одна вражеская атака близ Константиновки.
Продолжается отражение атаки преступной армии РФ в районе Красногоровки.
В направлении Времивского российские оккупанты предприняли две безуспешные попытки атак в районах Раздельного и Старомайорского.
В Запорожской области ведутся ожесточенные бои в районе Малой Токмачки.
На левобережье Херсона отбиты две атаки врага в районе села Крынки.
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