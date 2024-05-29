РФ може залучати строковиків у боях через великі втрати на Харківщині — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ може залучати строковиків у боях через великі втрати на Харківщині — АТЕШ

рф
Джерело:  АТЕШ

Кремль зазнав шалених втрат під час наступу в Харківській області. Підтвердженням цьому є той факт, що зараз Росії, ймовірно, доводиться залучати строковиків до бойових дій.

Росія залучає строковиків до війни проти України

Як зазначає АТЕШ, їхній агент у 18-й мотострілецькій дивізії збройних сил Росії проінформував про можливе залучення військових строкової служби до бойових дій.

Усі чули про втрати в дивізії та розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляють, що цілі російські роти було знищено під час штурмів Вовчанська, — пишуть в АТЕШ.

Кремлівські бійці, вочевидь, без ентузіазму сприймають факти про втрати російської армії в Харківській області. Тому й одиниці серед військових строкової служби погоджуються укладати контракти зі збройними силами Росії, — підсумували партизани.

Російська армія провалила наступ на Харківщині

Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 військового ЗСУ).

Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ.

Також російські війська продовжують здійснювати атаки в напрямку села Липці, але, за даними українського Генштабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, не досягли значного прогресу.

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