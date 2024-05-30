Агенты АТЕШ "угостили" оккупантов в Мариуполе отравленным алкоголем

АТЕШ в Мариуполе узнал, что в так называемом «Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР» смертельно отравились оккупанты. Российские захватчики пытаются скрыть информацию об этом.
АТЕШ отравил оккупантов в Мариуполе
Партизаны АТЕШ очищают Мариуполь от рашистов.
В то же время, наши агенты продолжают отслеживать передвижение личного состава и места их скоплений для передачи координат Силам обороны Украины.
Агенты АТЕШ совместно с "Мариуполь.Сопротивление" продолжают очищать город от рашистов. Никто не скроется и не уйдет.
Что известно о взрывах в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 10 мая раздались взрывы.
Он добавил, что на территорию кондитерской уже заехала карета скорой помощи.
Впоследствии Андрющенко сообщил, что в Мариуполе раздался еще один взрыв.
Снова :) Теперь — Приморский район Мариуполя или Мариупольский район. Выясняем, — написал советник мэра Мариуполя.
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