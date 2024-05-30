Агенты АТЕШ "угостили" оккупантов в Мариуполе отравленным алкоголем

АТЕШ в Мариуполе узнал, что в так называемом «Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР» смертельно отравились оккупанты. Российские захватчики пытаются скрыть информацию об этом.

АТЕШ отравил оккупантов в Мариуполе

Партизаны АТЕШ очищают Мариуполь от рашистов.

Из-за депрессии на фоне больших потерь и постоянного страха прилета оккупанты начали усерднее употреблять алкогольные напитки, преимущественно местного производства, которые им передают как «гуманитарную помощь». Благодаря их любви к водке нам удалось сократить численность рашистов в городе на 4 человека, включая нескольких офицеров. Поделиться

В то же время, наши агенты продолжают отслеживать передвижение личного состава и места их скоплений для передачи координат Силам обороны Украины.

Агенты АТЕШ совместно с "Мариуполь.Сопротивление" продолжают очищать город от рашистов. Никто не скроется и не уйдет.

Что известно о взрывах в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 10 мая раздались взрывы.

Попадание в квадрате пр. Металлургов ул. Митрополицкая ул. Нильсен. Эпицентр в бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались, — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Поделиться

Он добавил, что на территорию кондитерской уже заехала карета скорой помощи.

Впоследствии Андрющенко сообщил, что в Мариуполе раздался еще один взрыв.