Агенти АТЕШ "пригостили" окупантів у Маріуполі отруєним алкоголем

АТЕШ у Маріуполі дізнався, що у так званому «Приморському районному відділенні Маріупольського МУ МВС ДНР» смертельно потруїлися окупанти. Російські загарбники намагаються приховати інформацію про це.
АТЕШ потруїв окупантів у Маріуполі
Партизани АТЕШ очищають Маріуполь від рашистів.
Водночас наші агенти продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їх скупчень для передачі координат Силам оборони України.
Агенти АТЕШ спільно з "Маріуполь.Спротив" продовжують очищати місто від рашистів. Ніхто не сховається і не втече.
Що відомо про вибухи у Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 10 травня пролунали вибухи.
Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги.
Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.
Знову:) Тепер — Приморській район Маріуполя або Маріупольский район. З’ясовуємо, — написав радник мера Маріуполя.
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