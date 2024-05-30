Агенти АТЕШ "пригостили" окупантів у Маріуполі отруєним алкоголем
Категорія
Україна
Дата публікації

Агенти АТЕШ "пригостили" окупантів у Маріуполі отруєним алкоголем

Окупант
Джерело:  АТЕШ

АТЕШ у Маріуполі дізнався, що у так званому «Приморському районному відділенні Маріупольського МУ МВС ДНР» смертельно потруїлися окупанти. Російські загарбники намагаються приховати інформацію про це.

АТЕШ потруїв окупантів у Маріуполі

Партизани АТЕШ очищають Маріуполь від рашистів.

Через депресію на тлі великих втрат і постійного страху прильоту окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як «гуманітарну допомогу». Завдяки їхній любові до горілки нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на 4 особи, включно з кількома офіцерами.

Водночас наші агенти продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їх скупчень для передачі координат Силам оборони України.

Агенти АТЕШ спільно з "Маріуполь.Спротив" продовжують очищати місто від рашистів. Ніхто не сховається і не втече.

Що відомо про вибухи у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 10 травня пролунали вибухи.

Влучання в квадраті пр. Металургів вул. Митрополітська вул. Нільсена. Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались, — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги. 

Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.

Знову:) Тепер — Приморській район Маріуполя або Маріупольский район. З’ясовуємо, — написав радник мера Маріуполя.

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