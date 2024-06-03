Партизаны зафиксировали значительную активность российской военной базы в Раздольном Перекопском районе оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Партизаны обнаружили значительную активность российской военной базы в Раздольном Перекопском районе Крыма.
- Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.
- Военная техника была опрокинута на базу с дислоцированным подразделением третьего радиотехнического полка ПВО.
- Российские войска приступили к эвакуации части личного состава, а также к восстановлению аэродромов в различных районах Крыма.
- Окупанты стремятся рассредоточить войска и технику в Крыму для подготовки к возможным новым успешным атакам ВСУ.
Что обнаружили партизаны во время новой разведки в Крыму
Агенты движения информируют об активном опрокидывании военной техники на эту базу. Там находится дислоцированное подразделение третьего радиотехнического полка ПВО воинской части 85683.
Также партизаны опубликовали координаты этой военной базы окупантов: 45.46413, 33.28379.
Какая ситуация в Крыму
Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.
Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава с Джанкой.
Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).
Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.
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