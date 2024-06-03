Что обнаружили партизаны во время новой разведки в Крыму

Агенты движения информируют об активном опрокидывании военной техники на эту базу. Там находится дислоцированное подразделение третьего радиотехнического полка ПВО воинской части 85683.

Кроме того, наблюдается увеличение численности личного состава, что свидетельствует о подготовке к усилению военного присутствия, говорится в сообщении. Поделиться

Также партизаны опубликовали координаты этой военной базы окупантов: 45.46413, 33.28379.

Какая ситуация в Крыму

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.

Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава с Джанкой.

Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).

Однако, невзирая на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и больших временных затратах. Поделиться

Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.