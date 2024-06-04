Партизани зафіксували збільшення активності армії РФ на аеропорту Заводське в окупованому Сімферополі.
Головні тези:
- Російські війська активізували дії у військових аеропортах на окупованому півострові.
- Окупанти почали евакуацію військовослужбовців з Джанкою та відновлення аеродромів у Криму.
- Незважаючи на зусилля, росіяни не зможуть швидко збудувати укриття для своїх літаків.
- Дії окупантів свідчать про їхню прагнення розосередити війська напередодні нових атак ЗСУ.
- Партизани продовжують моніторити ситуацію в Криму та передавати важливу інформацію.
Росіяни почали використовувати занедбаний аеропорт у військових цілях
Як зазначають партизани, на тлі страху можливих атак дронів, окупанти протягом усього дня піднімають бойову авіацію у повітря.
Також збільшилася кількість техніки та особового складу російських окупаційних військ на території аеропорту.
Що відбувається в Криму
Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.
Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкою.
Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).
Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.
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