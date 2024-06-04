Військові РФ активізували бойову авіацію в аеропорту Сімферополя— АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ активізували бойову авіацію в аеропорту Сімферополя— АТЕШ

Військові РФ активізували бойову авіацію в аеропорту Сімферополя— АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Партизани зафіксували збільшення активності армії РФ на аеропорту Заводське в окупованому Сімферополі.

Головні тези:

  • Російські війська активізували дії у військових аеропортах на окупованому півострові.
  • Окупанти почали евакуацію військовослужбовців з Джанкою та відновлення аеродромів у Криму.
  • Незважаючи на зусилля, росіяни не зможуть швидко збудувати укриття для своїх літаків.
  • Дії окупантів свідчать про їхню прагнення розосередити війська напередодні нових атак ЗСУ.
  • Партизани продовжують моніторити ситуацію в Криму та передавати важливу інформацію.

Росіяни почали використовувати занедбаний аеропорт у військових цілях

Як зазначають партизани, на тлі страху можливих атак дронів, окупанти протягом усього дня піднімають бойову авіацію у повітря.

Також збільшилася кількість техніки та особового складу російських окупаційних військ на території аеропорту.

Агенти регулярно проводять моніторинг та передають всю необхідну інформацію. Незалежно від зусиль русі, втекти їм не вдасться, — зазначає АТЕШ.

Що відбувається в Криму

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкою.

Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах.

Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.

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