Партизани зафіксували збільшення активності армії РФ на аеропорту Заводське в окупованому Сімферополі.

Росіяни почали використовувати занедбаний аеропорт у військових цілях

Як зазначають партизани, на тлі страху можливих атак дронів, окупанти протягом усього дня піднімають бойову авіацію у повітря.

Також збільшилася кількість техніки та особового складу російських окупаційних військ на території аеропорту.

Агенти регулярно проводять моніторинг та передають всю необхідну інформацію. Незалежно від зусиль русі, втекти їм не вдасться, — зазначає АТЕШ. Поширити

Що відбувається в Криму

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкою.

Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах. Поширити

Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.