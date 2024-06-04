Партизаны зафиксировали увеличение активности армии РФ в аэропорту Заводское в оккупированном Симферополе.
Главные тезисы
- Увеличение активности армии РФ в аэропорту Заводское в Симферополе
- Эвакуация военнослужащих с Джанкой и восстановление аэродромов в глубине Крыма
- Неспособность российских войск построить укрытия для самолетов из-за технологических сложностей
- Действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить войска перед возможными атаками ВСУ
- Партизаны продолжают мониторить ситуацию и передавать важную информацию
Россияне начали использовать заброшенный аэропорт в военных целях
Как отмечают партизаны, на фоне страха возможных атак дронов, оккупанты в течение всего дня поднимают боевую авиацию в воздух.
Также увеличилось количество техники и личного состава российских оккупационных войск на территории аэропорта.
Что происходит в Крыму
Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.
Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава с Джанкой.
Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).
Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.
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