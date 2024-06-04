Партизаны зафиксировали увеличение активности армии РФ в аэропорту Заводское в оккупированном Симферополе.

Россияне начали использовать заброшенный аэропорт в военных целях

Как отмечают партизаны, на фоне страха возможных атак дронов, оккупанты в течение всего дня поднимают боевую авиацию в воздух.

Также увеличилось количество техники и личного состава российских оккупационных войск на территории аэропорта.

Агенты регулярно проводят мониторинг и передают всю необходимую информацию. Независимо от усилий, бежать им не удастся, — отмечает АТЕШ. Поделиться

Что происходит в Крыму

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.

Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава с Джанкой.

Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).

Однако, невзирая на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и больших временных затратах. Поделиться

Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.