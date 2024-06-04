Россия готовится к ударам Украины по Крымскому мосту — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовится к ударам Украины по Крымскому мосту — АТЕШ

крымский мост
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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения АТЕШ заявили о подготовке армии РФ к ударам Украины по Крымскому мосту.

Главные тезисы

  • Партизаны движения АТЕШ сообщают о подготовке армии РФ к возможным ударам со стороны Украины по Крымскому мосту.
  • США предоставили разрешение Украине на атаки по России для защиты Харькова и Харьковской области.
  • Анализ ситуации показывает нарастание напряженности и возможное затягивание военного конфликта между Украиной и Россией.
  • Спутниковые снимки подтверждают успешные удары установкой РСЗО HIMARS по российским объектам.
  • Украина впервые нанесла удар западными ракетами по российской территории, что вызвало обострение ситуации.

Армия РФ перекидывает дополнительные системы ПВО в район Керчи

Российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Крымского моста.

Террористы надеются оградить объект от атак украинских беспилотников.

Также известно, что россияне перекидывают дополнительные системы ПВО в район Керчи. Партизаны движения "Атеш" уже зафиксировали их дислокацию.

Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь предварительным этапом. Ожидаем прокаливание. Наши агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для рашистов, - говорится в сообщении.

Первый удар HIMARS по территории РФ – появились спутниковые снимки.

Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.

На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.

Силы обороны уже атаковали цели в Белгородской области.

В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.

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