Партизаны движения АТЕШ заявили о подготовке армии РФ к ударам Украины по Крымскому мосту.

Армия РФ перекидывает дополнительные системы ПВО в район Керчи

Российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Крымского моста.

Террористы надеются оградить объект от атак украинских беспилотников.

Также известно, что россияне перекидывают дополнительные системы ПВО в район Керчи. Партизаны движения "Атеш" уже зафиксировали их дислокацию.

Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь предварительным этапом. Ожидаем прокаливание. Наши агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для рашистов, - говорится в сообщении. Поделиться

Первый удар HIMARS по территории РФ – появились спутниковые снимки.

Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.

На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.

Силы обороны уже атаковали цели в Белгородской области.

В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.