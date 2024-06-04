Партизаны движения АТЕШ заявили о подготовке армии РФ к ударам Украины по Крымскому мосту.
Главные тезисы
- Партизаны движения АТЕШ сообщают о подготовке армии РФ к возможным ударам со стороны Украины по Крымскому мосту.
- США предоставили разрешение Украине на атаки по России для защиты Харькова и Харьковской области.
- Анализ ситуации показывает нарастание напряженности и возможное затягивание военного конфликта между Украиной и Россией.
- Спутниковые снимки подтверждают успешные удары установкой РСЗО HIMARS по российским объектам.
- Украина впервые нанесла удар западными ракетами по российской территории, что вызвало обострение ситуации.
Армия РФ перекидывает дополнительные системы ПВО в район Керчи
Российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Крымского моста.
Террористы надеются оградить объект от атак украинских беспилотников.
Также известно, что россияне перекидывают дополнительные системы ПВО в район Керчи. Партизаны движения "Атеш" уже зафиксировали их дислокацию.
Первый удар HIMARS по территории РФ – появились спутниковые снимки.
Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.
На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.
Силы обороны уже атаковали цели в Белгородской области.
В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".
Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.
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