ГУР дронами уничтожило еще один корабль РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР дронами уничтожило еще один корабль РФ в Крыму

Черноморский флот РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, дроны украинской военной разведки уничтожили еще одно судно преступной армии РФ в Крыму.

Главные тезисы

  • Дроны украинской военной разведки успешно уничтожили еще один корабль российской армии в Крыму.
  • Операция стала возможной благодаря прорыву морских фортификаций врага и успешному уничтожению корабля противника.
  • Украинские силы обороны эффективно контролируют ситуацию в море и готовы обеспечивать безопасность на побережье.
  • Количество кораблей Черноморского флота РФ на дне Черного моря увеличивается, вызывая реакцию сил обороны Украины.
  • Активность вражеских кораблей в Черном море требует постоянного мониторинга и готовности к защите украинской территории.

Что в ГУР говорят об уничтожении всего одного корабля Черноморского флота в Крыму

Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все точно. Еще минус один вражеский корабль, – отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что теперь есть еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье.

Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также, - добавил представитель ГУР.

По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а уже потом – уничтожение очередного судна противника.

6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - чуть позже сообщили представители ГУР.

Что происходило ночью в Крыму

До этого СМИ со ссылкой на источники утверждали, что вероятной целью стал рейдовый буксир. Взрывы раздались около 3:45. По сообщениям крымских пабликов, громко было в районе поселка Черноморское.

По словам спикера Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ после длительной паузы вывела в море 2 больших десантных корабля.

По его словам, после потери малого ракетного корабля "Циклон" - последнего находившегося в Крыму ракетоносителя россияне вывели из АРК шесть единиц корабельно-катерного состава.

Сегодня на внешний рейд Новороссийска они вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, – событие. Потому что давно они моря не видели. Вышли в сопровождении подлодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет". Даже в сопровождении надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 единиц, но мы отслеживаем эту ситуацию", - отметил Плетенчук.

Спикер сил обороны Юга не исключил, что боевые единицы РФ могут выполнять межбазовый переход, ведь в Новорийске не хватает места для размещения всех уцелевших кораблей Черноморского флота.

Скоро мы это узнаем, но я очень сомневаюсь, что они пойдут в направлении Крыма, – добавил Плетенчук.

Он также отметил, что в начале развязанной Россией преступной войны в составе Черноморского флота находилось 6 подлодок.

Из них два - вне Черноморско-Азовского региона - в Средиземноморье, эти лодки не смогли оттуда вернуться через закрытые турецкие проливы.

То есть говорится, по словам Плетенчука, что на февраль 2022 года в составе ЧФ РФ было 4 лодки, одна из которых находилась на доковом ремонте - в Ростов-на-Дону.

Это тот самый корабль, который был уничтожен из ПДК "Минск" в доках. Оставалось три единицы. Из них две выходят в море и отрабатывают. Третья остается в пункте базирования. Причины назвать неготовыми, может они - какие-то технические... Но две выходят и периодически отрабатывают - последние три атаки это были как раз подлодки. Да еще есть одна лодка проекта "Палтус" - "Алроса", она без ракет, это обычная дизель-электрическая подлодка, - пояснил спикер Сил обороны Юга.

Он добавил, что ранее из Крыма по Украине использовали системы берегового ракетного комплекса "Бастион".

Они сейчас молчат, хотя имеют на вооружении быстрые ракеты. Также остаются в АРК системы "Искандер-М", которые противник применяет против Украины почти каждый день.

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