По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, дроны украинской военной разведки уничтожили еще одно судно преступной армии РФ в Крыму.
Главные тезисы
- Дроны украинской военной разведки успешно уничтожили еще один корабль российской армии в Крыму.
- Операция стала возможной благодаря прорыву морских фортификаций врага и успешному уничтожению корабля противника.
- Украинские силы обороны эффективно контролируют ситуацию в море и готовы обеспечивать безопасность на побережье.
- Количество кораблей Черноморского флота РФ на дне Черного моря увеличивается, вызывая реакцию сил обороны Украины.
- Активность вражеских кораблей в Черном море требует постоянного мониторинга и готовности к защите украинской территории.
Что в ГУР говорят об уничтожении всего одного корабля Черноморского флота в Крыму
Представитель ГУР добавил, что теперь есть еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье.
По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а уже потом – уничтожение очередного судна противника.
Что происходило ночью в Крыму
До этого СМИ со ссылкой на источники утверждали, что вероятной целью стал рейдовый буксир. Взрывы раздались около 3:45. По сообщениям крымских пабликов, громко было в районе поселка Черноморское.
По словам спикера Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ после длительной паузы вывела в море 2 больших десантных корабля.
По его словам, после потери малого ракетного корабля "Циклон" - последнего находившегося в Крыму ракетоносителя россияне вывели из АРК шесть единиц корабельно-катерного состава.
Спикер сил обороны Юга не исключил, что боевые единицы РФ могут выполнять межбазовый переход, ведь в Новорийске не хватает места для размещения всех уцелевших кораблей Черноморского флота.
Он также отметил, что в начале развязанной Россией преступной войны в составе Черноморского флота находилось 6 подлодок.
Из них два - вне Черноморско-Азовского региона - в Средиземноморье, эти лодки не смогли оттуда вернуться через закрытые турецкие проливы.
То есть говорится, по словам Плетенчука, что на февраль 2022 года в составе ЧФ РФ было 4 лодки, одна из которых находилась на доковом ремонте - в Ростов-на-Дону.
Он добавил, что ранее из Крыма по Украине использовали системы берегового ракетного комплекса "Бастион".
Они сейчас молчат, хотя имеют на вооружении быстрые ракеты. Также остаются в АРК системы "Искандер-М", которые противник применяет против Украины почти каждый день.
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