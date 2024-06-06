По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, дроны украинской военной разведки уничтожили еще одно судно преступной армии РФ в Крыму.

Что в ГУР говорят об уничтожении всего одного корабля Черноморского флота в Крыму

Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все точно. Еще минус один вражеский корабль, – отметил Юсов. Поделиться

Представитель ГУР добавил, что теперь есть еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье.

Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также, - добавил представитель ГУР. Поделиться

По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а уже потом – уничтожение очередного судна противника.

6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - чуть позже сообщили представители ГУР. Поделиться

Что происходило ночью в Крыму

До этого СМИ со ссылкой на источники утверждали, что вероятной целью стал рейдовый буксир. Взрывы раздались около 3:45. По сообщениям крымских пабликов, громко было в районе поселка Черноморское.

По словам спикера Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ после длительной паузы вывела в море 2 больших десантных корабля.

По его словам, после потери малого ракетного корабля "Циклон" - последнего находившегося в Крыму ракетоносителя россияне вывели из АРК шесть единиц корабельно-катерного состава.

Сегодня на внешний рейд Новороссийска они вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, – событие. Потому что давно они моря не видели. Вышли в сопровождении подлодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет". Даже в сопровождении надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 единиц, но мы отслеживаем эту ситуацию", - отметил Плетенчук. Поделиться

Спикер сил обороны Юга не исключил, что боевые единицы РФ могут выполнять межбазовый переход, ведь в Новорийске не хватает места для размещения всех уцелевших кораблей Черноморского флота.

Скоро мы это узнаем, но я очень сомневаюсь, что они пойдут в направлении Крыма, – добавил Плетенчук. Поделиться

Он также отметил, что в начале развязанной Россией преступной войны в составе Черноморского флота находилось 6 подлодок.

Из них два - вне Черноморско-Азовского региона - в Средиземноморье, эти лодки не смогли оттуда вернуться через закрытые турецкие проливы.

То есть говорится, по словам Плетенчука, что на февраль 2022 года в составе ЧФ РФ было 4 лодки, одна из которых находилась на доковом ремонте - в Ростов-на-Дону.

Это тот самый корабль, который был уничтожен из ПДК "Минск" в доках. Оставалось три единицы. Из них две выходят в море и отрабатывают. Третья остается в пункте базирования. Причины назвать неготовыми, может они - какие-то технические... Но две выходят и периодически отрабатывают - последние три атаки это были как раз подлодки. Да еще есть одна лодка проекта "Палтус" - "Алроса", она без ракет, это обычная дизель-электрическая подлодка, - пояснил спикер Сил обороны Юга. Поделиться

Он добавил, что ранее из Крыма по Украине использовали системы берегового ракетного комплекса "Бастион".

Они сейчас молчат, хотя имеют на вооружении быстрые ракеты. Также остаются в АРК системы "Искандер-М", которые противник применяет против Украины почти каждый день.