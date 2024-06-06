ГУР дронами знищило ще один корабель РФ в Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР дронами знищило ще один корабель РФ в Криму

Чорноморський флот
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, дрони української військової розвідки знищили ще одно судно злочинної армії РФ в Криму. 

Головні тези:

  • Українські дрони знищили ще один корабель російської армії в Криму, зазначив представник ГУР Міноборони.
  • Операція стала можливою завдяки прориву морських фортифікацій ворога та успішному знищенню корабля противника.
  • Російські військові вивели в море 2 великі десантні кораблі, реагуючи на втрату ракетного корабля 'Циклон'.
  • Спостерігається активність ворожих кораблів у Чорному морі, в тому числі за допомогою підводних човнів і ракетних комплексів.
  • Українські сили оборони ефективно контролюють ситуацію в морі та готові забезпечувати безпеку нашому узбережжю.

Що в ГУР кажуть про знищення ше одного корабля Чорноморського флоту в Криму

Деталі будуть трішки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар. Все влучно. Іще мінус один ворожий корабель, — зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що тепер є "ще одна морська нерухомість на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі".

Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також, — додав представник ГУР.

За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже — знищення чергового судна противника.

6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей”, - трохи згодом повідомили представники ГУР.

Що відбувалось вночі в Криму

До цього ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що ймовірною ціллю став рейдовий буксир. Вибухи пролунали близько 3:45. За повідомленнями кримських пабліків, гучно було в районі селища Чорноморське.

За словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ після тривалої паузи вивела в море 2 великі десантні кораблі.

За його словами, після втрати малого ракетного корабля "Циклон" — останнього ракетоносія, що перебував у Криму, росіяни вивели з АРК шість одиниць корабельно-катерного складу.

Сьогодні на зовнішній рейд Новоросійська вони вивели два великі десантні кораблі. Це, можна сказати, — подія. Тому що давно вони моря не бачили. Вийшли у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет". Навіть у супроводі надводного носія крилатих ракет, який може мати на борту до 8 одиниць, але ми відстежуємо цю ситуацію, — зазначив Плетенчук.

Речник сил оборони Півдня не виключив, що бойові одиниці РФ можуть виконувати міжбазовий перехід, адже у Новорійську не вистачає місця для розміщення всіх вцілілих кораблів Чорноморського флоту.

Скоро ми це дізнаємося, але я дуже сумніваюся, що вони підуть в напрямку Криму, — додав Плетенчук.

Він також зазначив, що на початку розв’язаної Росією злочинної війни у складі Чорноморського флоту перебувало 6 підводних човнів.

З них два — поза межами Чорноморсько-Азовського регіону — у Середземномор’ї, ці човни не змогли звідти повернутися через закриті турецькі протоки.

Тобто йдеться, за словами Плетенчука, що на лютий 2022 року у складі ЧФ РФ було 4 човни, один з яких перебував на доковому ремонті — у Ростову-на-Дону.

Це той самий корабель, який було знищено з ВДК "Мінськ" в доках. Залишалося три одиниці. З них дві виходять у море та відпрацьовують. Третя залишається у пункті базування. Причини назвати неготовий, може вони — якісь технічні... Але дві виходять та періодично відпрацьовують — останні три атаки це були як раз підводні човни. Та ще є один човен проєкту "Палтус" — "Алроса", він без ракет, це звичайний дизель-електричний підводний човен, — пояснив речник Сил оборони Півдня.

Він додав, що раніше з Криму по Україні використовували системи берегового ракетного комплексу "Бастіон".

Вони зараз мовчать, хоча мають на озброєнні досить швидкі ракети. Також залишаються в АРК системи "Іскандер-М", які ворог застосовує проти України майже кожного дня.

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