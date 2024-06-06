За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, дрони української військової розвідки знищили ще одно судно злочинної армії РФ в Криму.
Головні тези:
- Українські дрони знищили ще один корабель російської армії в Криму, зазначив представник ГУР Міноборони.
- Операція стала можливою завдяки прориву морських фортифікацій ворога та успішному знищенню корабля противника.
- Російські військові вивели в море 2 великі десантні кораблі, реагуючи на втрату ракетного корабля 'Циклон'.
- Спостерігається активність ворожих кораблів у Чорному морі, в тому числі за допомогою підводних човнів і ракетних комплексів.
- Українські сили оборони ефективно контролюють ситуацію в морі та готові забезпечувати безпеку нашому узбережжю.
Що в ГУР кажуть про знищення ше одного корабля Чорноморського флоту в Криму
Представник ГУР додав, що тепер є "ще одна морська нерухомість на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі".
За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже — знищення чергового судна противника.
Що відбувалось вночі в Криму
До цього ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що ймовірною ціллю став рейдовий буксир. Вибухи пролунали близько 3:45. За повідомленнями кримських пабліків, гучно було в районі селища Чорноморське.
За словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ після тривалої паузи вивела в море 2 великі десантні кораблі.
За його словами, після втрати малого ракетного корабля "Циклон" — останнього ракетоносія, що перебував у Криму, росіяни вивели з АРК шість одиниць корабельно-катерного складу.
Речник сил оборони Півдня не виключив, що бойові одиниці РФ можуть виконувати міжбазовий перехід, адже у Новорійську не вистачає місця для розміщення всіх вцілілих кораблів Чорноморського флоту.
Він також зазначив, що на початку розв’язаної Росією злочинної війни у складі Чорноморського флоту перебувало 6 підводних човнів.
З них два — поза межами Чорноморсько-Азовського регіону — у Середземномор’ї, ці човни не змогли звідти повернутися через закриті турецькі протоки.
Тобто йдеться, за словами Плетенчука, що на лютий 2022 року у складі ЧФ РФ було 4 човни, один з яких перебував на доковому ремонті — у Ростову-на-Дону.
Він додав, що раніше з Криму по Україні використовували системи берегового ракетного комплексу "Бастіон".
Вони зараз мовчать, хоча мають на озброєнні досить швидкі ракети. Також залишаються в АРК системи "Іскандер-М", які ворог застосовує проти України майже кожного дня.
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