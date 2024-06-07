Скільки кораблів РФ знищили українські дрони MAGURA — відповідь ГУР

Збитки для Чорноморського флоту країни-агресора РФ через дії дронів MAGURA досить суттєві.
Головні тези:
- Українські дрони MAGURA ефективно нищать кораблі Чорноморського флоту РФ.
- За даними Юсова, українцям вдалося вивести з ладу понад третину російських плавзасобів, зменшуючи загрозу ворожих десантних операцій.
- Удари по окупованому Криму спричинили ускладнення ситуації для російських військ завдяки регулярним атакам на об'єкти півострова.
- Бен Ходжес вважає, що Україна поступово здобуває перемогу над Росією в битві за Крим, загрожуючи військовій інфраструктурі, вкладеній РФ в окуповану територію.
Скільки кораблів РФ знищили українські дрони MAGURA
За даними Юсова, вцілому українцям вдалося вже понад третину плавзасобів російського ворожого Чорноморського флоту вивести з ладу.
Що відомо про удари по окупованому Криму
Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму.
Як йдеться у матеріалі Politico, Україна ускладнює становище Росії в незаконно анексованого Криму завдяки послідовним та регулярним атакам по об'єктах на півострові.
The Economist писав, що Україна поступово перемагає Росію в битві за Крим. Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес зауважує, що Росія розглядає Крим як "непотоплюваний авіаносець" і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури. Тепер вся вона під загрозою.
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