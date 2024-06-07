Скільки кораблів РФ знищили українські дрони MAGURA — відповідь ГУР

Скільки кораблів РФ знищили українські дрони MAGURA

MAGURA — український морський ударний дрон, який ефективно нищить Чорноморський флот РФ. Дивовижно, коли такий великий Чорноморський флот РФ, який начебто відповідає, за словами Росії, всім останнім словам техніки і військової науки, нищиться за допомогою асиметричних інструментів. Українські морські дрони є саме такими інструментами. MAGURA вже цього року відправив на дно низку російських кораблів — не лише уразив, але й знищив. Мова про ті самі "Тунці", про "Цезаря Кунікова", про "Котова" — це і великі десантні кораблі, і ракетні крейсери, цілий склад російських кораблів було виведено з ладу, — сказав він. Поширити

За даними Юсова, вцілому українцям вдалося вже понад третину плавзасобів російського ворожого Чорноморського флоту вивести з ладу.

Це означає, що знижується загроза десантних операцій, знижується загроза в цілому використання ворожого флоту, зокрема носіїв "Калібрів", — додав він. Поширити

Що відомо про удари по окупованому Криму

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму.

Як йдеться у матеріалі Politico, Україна ускладнює становище Росії в незаконно анексованого Криму завдяки послідовним та регулярним атакам по об'єктах на півострові.

The Economist писав, що Україна поступово перемагає Росію в битві за Крим. Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес зауважує, що Росія розглядає Крим як "непотоплюваний авіаносець" і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури. Тепер вся вона під загрозою.