Через удари ЗСУ по Криму. Росія використовує нове місце для перезаряджання підводних човнів

У пункті базування Новоросійська війська РФ можуть перезаряджати свої підводні човни. Це робиться через побоювання окупантів нових ударів ЗСУ по Криму, де раніше базувався цей вид озброєння.

Росія знайшла нове місце для перезаряджання підводних човнів

Подібну ситуацію прогнозували у Військово-морських силах ЗСУ.

Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

У пункті базування Новоросійська (у військ РФ — ред.) з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано. Дмитро Плетенчук Речник ВМС України

За його словами, у складі російського Чорноморського флоту досі є підводні човни, «сторожові» та великі десантні кораблі, а також носії крилатих ракет.

Угруповання залишається досить великим. Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричний проєкта «Палтус». Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад. Поширити

Він зазначив, що застосування надводних кораблів не відбувається. З середини осені минулого року підтверджено п'ять атак, і три з них відбулися завдяки підводним ворожим човнам.

Що в ГУР кажуть про знищення ще одного корабля Чорноморського флоту в Криму

Деталі будуть трішки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар. Все влучно. Іще мінус один ворожий корабель, — зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що тепер є "ще одна морська нерухомість на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі".

Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також, — додав представник ГУР. Поширити

За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже — знищення чергового судна противника.