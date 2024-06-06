Через удари ЗСУ по Криму. Росія використовує нове місце для перезаряджання підводних човнів

У пункті базування Новоросійська війська РФ можуть перезаряджати свої підводні човни. Це робиться через побоювання окупантів нових ударів ЗСУ по Криму, де раніше базувався цей вид озброєння.
Росія знайшла нове місце для перезаряджання підводних човнів
Подібну ситуацію прогнозували у Військово-морських силах ЗСУ.
Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».
За його словами, у складі російського Чорноморського флоту досі є підводні човни, «сторожові» та великі десантні кораблі, а також носії крилатих ракет.
Він зазначив, що застосування надводних кораблів не відбувається. З середини осені минулого року підтверджено п'ять атак, і три з них відбулися завдяки підводним ворожим човнам.
Що в ГУР кажуть про знищення ще одного корабля Чорноморського флоту в Криму
Деталі будуть трішки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар. Все влучно. Іще мінус один ворожий корабель, — зазначив Юсов.
Представник ГУР додав, що тепер є "ще одна морська нерухомість на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі".
За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже — знищення чергового судна противника.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-