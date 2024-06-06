Из-за ударов ВСУ по Крыму. Россия использует новое место для перезарядки подлодок
Категория
Мир
Дата публикации

Из-за ударов ВСУ по Крыму. Россия использует новое место для перезарядки подлодок

Новороссийск
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В пункте базирования Новороссийск войска РФ могут перезаряжать свои подлодки. Это делается из-за опасений оккупантов новых ударов ВСУ по Крыму, где раньше базировался этот вид вооружения.

Главные тезисы

  • Россия использует новое место для перезарядки подлодок из-за опасений возможных ударов ВСУ по Крыму.
  • Черноморский флот России принимает меры безопасности и переносит перезарядку подлодок в Новороссийск.
  • Военно-морские силы Украины прогнозировали подобную ситуацию и отмечают увеличение активности вражеских подводных лодок в регионе.
  • Подлодки, сторожевые и десантные корабли российского флота остаются активными, а применение надводных кораблей снижено из-за безопасности.
  • Ситуация с ударами и атаками в регионе набирает обороты, оставаясь предметом внимания международной общественности и аналитиков.

Россия нашла новое место для перезарядки подлодок

Подобную ситуацию прогнозировали в Военно-морских силах ВСУ.

Об этом пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире общенационального телемарафона «Единые новости».

В пункте базирования Новороссийска (у войск РФ — ред.) появилась возможность перезаряжать подлодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без мер в пункты базирования Севастополя. По всей вероятности, эту проблему они решили. Это ожидаемо.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС Украины

По его словам, в составе российского Черноморского флота до сих пор есть подлодки, «сторожевые» и большие десантные корабли, а также носители крылатых ракет.

Группировка остается достаточно большой. Единственное, что они фактически сейчас возвели применение корабельно-катерного состава только к подлодкам. Это либо носители крылатых ракет, которых у них остается три, либо просто подлодка дизель-электрического проекта «Палтус». Мы видим выходы в море этих единиц в последнее время. Сегодня это тот случай, когда количество кораблей получилось больше обычного, но это межбазовый переход, связанный с мерами безопасности. Они олицетворяют это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав.

Он отметил, что применение надводных кораблей не происходит. С середины осени прошлого года подтверждено пять атак, и три из них произошли благодаря подводным вражеским лодкам.

Что у ГУР говорят об уничтожении еще одного корабля Черноморского флота в Крыму

Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все точно. Еще минус один вражеский корабль, – отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что теперь есть еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье.

Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также, - добавил представитель ГУР.

По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а уже потом – уничтожение очередного судна противника.

6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - чуть позже сообщили представители ГУР.

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