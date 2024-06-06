Из-за ударов ВСУ по Крыму. Россия использует новое место для перезарядки подлодок

В пункте базирования Новороссийск войска РФ могут перезаряжать свои подлодки. Это делается из-за опасений оккупантов новых ударов ВСУ по Крыму, где раньше базировался этот вид вооружения.
Главные тезисы
- Россия использует новое место для перезарядки подлодок из-за опасений возможных ударов ВСУ по Крыму.
- Черноморский флот России принимает меры безопасности и переносит перезарядку подлодок в Новороссийск.
- Военно-морские силы Украины прогнозировали подобную ситуацию и отмечают увеличение активности вражеских подводных лодок в регионе.
- Подлодки, сторожевые и десантные корабли российского флота остаются активными, а применение надводных кораблей снижено из-за безопасности.
- Ситуация с ударами и атаками в регионе набирает обороты, оставаясь предметом внимания международной общественности и аналитиков.
Россия нашла новое место для перезарядки подлодок
Подобную ситуацию прогнозировали в Военно-морских силах ВСУ.
Об этом пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире общенационального телемарафона «Единые новости».
По его словам, в составе российского Черноморского флота до сих пор есть подлодки, «сторожевые» и большие десантные корабли, а также носители крылатых ракет.
Он отметил, что применение надводных кораблей не происходит. С середины осени прошлого года подтверждено пять атак, и три из них произошли благодаря подводным вражеским лодкам.
Что у ГУР говорят об уничтожении еще одного корабля Черноморского флота в Крыму
Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все точно. Еще минус один вражеский корабль, – отметил Юсов.
Представитель ГУР добавил, что теперь есть еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье.
По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а уже потом – уничтожение очередного судна противника.
6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - чуть позже сообщили представители ГУР.
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