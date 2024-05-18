В чем стратегическая важность атаки украинских дронов по Новороссийску — объяснение экспертов

В ночь на 17 мая в Новороссийске было жарко. Украина атаковала по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала. Также "хлопок" случился в морском порту и на Туапсинском НПЗ.

Почему удар по Новороссийску так важен

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснили, почему атака по Новороссийску очень важна.

Борис Тизенгаузен рассказал, что произошло знаковое событие — украинские дроны атаковали крупнейший российский морской порт в Новороссийске. Дронам удалось повредить два терминала из более 12 имеющихся. Речь идет о "Новороссийском мазутном терминале" и терминале "Импортпищепром" — в последнем БПЛА попали по двум резервуарам с топливом. На территории также находится нефть Азербайджана и Казахстана.

Ранее был всего один удар по Новороссийску, когда 3 августа 2023 года Украина повредила большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В то же время удалось подорвать экспортный потенциал России на миллиарды — миллиарды долларов. Теперь для всех стран, которые везут свою нефть на экспорт через страну-агрессорку, суммы страхования и восприятия отношений с Кремлем ощутимо изменятся.

Новороссийск уже относительно безопасный порт. Еще один удар и треть иностранных компаний свернется и будет искать альтернативные пути. Вот в чем важность удара, — подчеркнул политтехнолог. Поделиться

Искусная работа украинцев

Уже второй раз украинские беспилотники наносят удары по Туапсинскому НПЗ. Впервые атака произошла в начале марта, оккупанты только отремонтировали завод, а 17 мая два БпЛА снова поразили предприятие.

Только вышли поработали, снова остановился и деньги вложили в ремонт. Настроения ухудшаются. Это людей демотивирует, что там работают. Инвесторы, кремлевские элиты тоже волнуются. Целый комплекс проблем, — сказал Александр Мусиенко. Поделиться

Украинские операторы дронов филигранно и ювелирно отработали. Ведь попали точь-в-точь в установку по переработке нефти — это самое ценное. Без этого элемент НПЗ не может работать.