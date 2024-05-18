У чому стратегічна важливість атаки українських дронів по Новоросійську — пояснення експертів

У ніч проти 17 травня в Новоросійську було гаряче. Україна атакувала щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали. Також "бавовна" трапилася у морському порту та на Туапсинському НПЗ.
Чому удар по Новоросійську такий важливий
Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснили, чому атака по Новоросійську є дуже важливою.
Борис Тизенгаузен розповів, що сталася знакова подія — українські дрони атакували найбільший російський морський порт у Новоросійську. Дронам вдалося пошкодити два термінали з понад 12 наявних. Мовиться про "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром" — в останньому БпЛА попали по двох резервуарах з паливом. На території також розташовується нафта Азербайджану та Казахстану.
Раніше був лише один удар по Новоросійську, коли 3 серпня 2023 року Україна пошкодила великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Водночас цього разу вдалося підірвати експортний потенціал Росії на мільярди — мільярди доларів. Тепер для усіх країн, які везуть свою нафту на експорт через країну-агресорку, суми страхування та сприйняття взаємин з Кремлем відчутно зміняться.
Майстерна робота українців
Уже вдруге українські безпілотники завдають ударів по Туапсинському НПЗ. Вперше атака відбулася на початку березня, окупанти лише відремонтували завод, а 17 травня два БпЛА знову уразили підприємство.
Українські оператори дронів філігранно та ювелірно відпрацювали. Адже попали точнісінько в установку з перероблення нафти — це найцінніше, що є. Без цього елементу НПЗ не може працювати.
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